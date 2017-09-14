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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:43
Миша-клиент написав: budivelnik написав: Бетон написав:
путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ
Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
В тих місцях де позволяють сили/засоби/обстановка
.. я б ввімкнув НАС ТАМ НЄТ
і віджав би трошки території....
1) так и они ведь могут включить!; 2) уж лучше оставаться на самими оборудованном/обжитом опорнике, на каких-то холмах, чем продвинуться на пару сотен метров в чисто поле!
1Даю 99,99% що москалики так і зроблять( там де їм сильно треба-перемирья не буде)
2 А де в моєму повідомленні описано що я за те щоб кращі поиції мінялись на гірші?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:48
pesikot написав:
Ти, до речі, проколовся ... а коли це в Україні русскоязичніє страдалі ?
Ну не просто ж так Фаріон ненавиділи, а потім раділи вбивству.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 20:11
pesikot написав:
Banderlog, ти казав, що на Пасху підешь в СЗЧ
То й йди і не тільки в ЗСЧ )
І збав оберти, бо з тебе православний, як з гівна - пуля )
з тебе не куля, ти просто - г-но.
Я в отпуску )
в сучаві буду в вівторок.
а в сзч раптом 3 травня)
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Додано: Суб 19 кві, 2025 20:34
ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами
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fox767676
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Додано: Суб 19 кві, 2025 20:37
budivelnik написав:
1Даю 99,99% що москалики так і зроблять( там де їм сильно треба-перемирья не буде)
Йшла ДРУГА година обявленого пуйлом перемирья...
В цей час на курському фронті про це ніхто не здогадується
Ні педераційники не заспокоїлись
Ні наші поки що не заспокоїли навічно всіх порушників
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Додано: Суб 19 кві, 2025 21:14
Украинские войска получили приказ о прекращении огня и фиксации нарушений перемирия, — BBC
Старший офицер украинской армии сообщил BBC, что сразу после вступления в силу объявленного Россией «пасхального перемирия» его подразделение и другие получили приказ прекратить огонь.
Военным также поручено собирать фото- и видеодоказательства возможных нарушений режима тишины со стороны противника. Ответный огонь разрешен лишь при необходимости. Подробности о фактах таких столкновений источник не уточнил.
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fox767676
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Додано: Суб 19 кві, 2025 21:30
fox767676 написав:
ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами
дедлайн 30 квітня, а не індепенденс дай, хоча начало конця до начала августа намагатимуцця оттягівать
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flyman
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Додано: Суб 19 кві, 2025 21:48
pesikot написав: Бетон написав:
путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ
Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
От і видно, що Путін - твій бог
Бо якби ти мав, хоч трохи мізків або шарів в штанях, то знав би - що все це брехня від Путіна
ти, поки РПВ, хоча би покопав окопи в своїй області, замість потужного блаблабла
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 19 кві, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 21:50
flyman
покопа в би окопи хоча б в своїй області
В якій області копає Флайман?
Чи #лопатанета?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 22:57
flyman написав: fox767676 написав:
ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами
дедлайн 30 квітня, а не індепенденс дай, хоча начало конця до начала августа намагатимуцця оттягівать
Ти ж айтишник , ти ж повинен знати що нема ніяких "дедлайнів", то лякалки менеджменту ))
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fox767676
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