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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13615136161361713618
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:43

  Миша-клиент написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
В тих місцях де позволяють сили/засоби/обстановка.. я б ввімкнув НАС ТАМ НЄТ і віджав би трошки території....
1) так и они ведь могут включить!; 2) уж лучше оставаться на самими оборудованном/обжитом опорнике, на каких-то холмах, чем продвинуться на пару сотен метров в чисто поле!
1Даю 99,99% що москалики так і зроблять( там де їм сильно треба-перемирья не буде)
2 А де в моєму повідомленні описано що я за те щоб кращі поиції мінялись на гірші?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:48

  pesikot написав:Ти, до речі, проколовся ... а коли це в Україні русскоязичніє страдалі ?

Ну не просто ж так Фаріон ненавиділи, а потім раділи вбивству.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:11

  pesikot написав:Banderlog, ти казав, що на Пасху підешь в СЗЧ
То й йди і не тільки в ЗСЧ )

І збав оберти, бо з тебе православний, як з гівна - пуля )
з тебе не куля, ти просто - г-но. :lol:
Я в отпуску )
в сучаві буду в вівторок. 8) а в сзч раптом 3 травня)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1Даю 99,99% що москалики так і зроблять( там де їм сильно треба-перемирья не буде)
Йшла ДРУГА година обявленого пуйлом перемирья...
В цей час на курському фронті про це ніхто не здогадується
Ні педераційники не заспокоїлись
Ні наші поки що не заспокоїли навічно всіх порушників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинские войска получили приказ о прекращении огня и фиксации нарушений перемирия, — BBC

Старший офицер украинской армии сообщил BBC, что сразу после вступления в силу объявленного Россией «пасхального перемирия» его подразделение и другие получили приказ прекратить огонь.

Военным также поручено собирать фото- и видеодоказательства возможных нарушений режима тишины со стороны противника. Ответный огонь разрешен лишь при необходимости. Подробности о фактах таких столкновений источник не уточнил.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 21:30

  fox767676 написав:ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами

дедлайн 30 квітня, а не індепенденс дай, хоча начало конця до начала августа намагатимуцця оттягівать
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 21:48

  pesikot написав:
  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

От і видно, що Путін - твій бог

Бо якби ти мав, хоч трохи мізків або шарів в штанях, то знав би - що все це брехня від Путіна

ти, поки РПВ, хоча би покопав окопи в своїй області, замість потужного блаблабла
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 кві, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 21:50

flyman

покопа в би окопи хоча б в своїй області


В якій області копає Флайман?
Чи #лопатанета?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 22:57

  flyman написав:
  fox767676 написав:ніякі юдосатаністи воювати не будуть
не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами

дедлайн 30 квітня, а не індепенденс дай, хоча начало конця до начала августа намагатимуцця оттягівать


Ти ж айтишник , ти ж повинен знати що нема ніяких "дедлайнів", то лякалки менеджменту ))
fox767676
 
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