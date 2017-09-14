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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 кві, 2025 00:13
Через 100 років в ЄС націй не буде
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flyman
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Додано: Нед 20 кві, 2025 00:31
fler написав:
Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
Дуже дивно що США спокійно привозять папочки з адресами криптогаманців на зермаків, коли мають всі важелі щоб покласти край цьому)
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BeneFuckTor
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