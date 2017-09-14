fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
Дуже дивно що США спокійно привозять папочки з адресами криптогаманців на зермаків, коли мають всі важелі щоб покласти край цьому)
fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі. https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082
Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ
Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
і ти, кастрюля російська, в це повірив, яке кончене
з тг каналу Deepstate
Чергова пастка від хуйла — так зване перемир'я на 30 годин
👤 За вечір ми опитали близько пів сотні знайомих, які зараз перебувають на ЛБЗ. Практично ніде так званого "перемир'я" від під*рів не відчувають. Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.
💥 Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.
🤫 Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу.
🚀Ворог ударив по Добропіллю увечері. Крім того, було нанесено удар по Херсону.
🇷🇺 Перемир'я не може бути одностороннім, про такі речі сторони мають домовлятися завчасно. І ми сподіваємося, наше військово-політичне керівництво не буде вестися на провокації, а в разі необхідності буде давати дозвіл на відповідь без жодних політичних спекуляцій, бо на кону життя бійців.
📺 Ворог намагається зробити картинку для "американських партнерів", щоб показати, який він "миротворець" та що він здатен самотужки зупинити бойові дії — участь України не обов'язкова в такому випадку. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися.
✈️ Крім того, зі слів одного з бійців: "якщо перемир'я на день дійсно буде їх стільки на передній край натягнеться, що ми ахує*м".
сама суть- якщо не реагувати на просунення (на підходи у сіру зону) орків, то після полуночі на понеділок -можемо отримати втрати позицій там , де допустили накопичення шиурмових груп русні, тому це "переміріє" на користь ворога, однозначно
fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі. https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082
Нічого не муляє?
а тобі муляє? Китай -це світовий супермаркет, більшість товару не купиш ніде окрім піднебесної.