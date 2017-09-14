Чергова пастка від хуйла — так зване перемир'я на 30 годин



👤 За вечір ми опитали близько пів сотні знайомих, які зараз перебувають на ЛБЗ. Практично ніде так званого "перемир'я" від під*рів не відчувають. Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.



💥 Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.



🤫 Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу.



🚀Ворог ударив по Добропіллю увечері. Крім того, було нанесено удар по Херсону.



🇷🇺 Перемир'я не може бути одностороннім, про такі речі сторони мають домовлятися завчасно. І ми сподіваємося, наше військово-політичне керівництво не буде вестися на провокації, а в разі необхідності буде давати дозвіл на відповідь без жодних політичних спекуляцій, бо на кону життя бійців.



📺 Ворог намагається зробити картинку для "американських партнерів", щоб показати, який він "миротворець" та що він здатен самотужки зупинити бойові дії — участь України не обов'язкова в такому випадку. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися.



✈️ Крім того, зі слів одного з бійців: "якщо перемир'я на день дійсно буде їх стільки на передній край натягнеться, що ми ахує*м".