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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13617136181361913620>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:13

На замітку євроінтеграторам

Через 100 років в ЄС націй не буде
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.



Дуже дивно що США спокійно привозять папочки з адресами криптогаманців на зермаків, коли мають всі важелі щоб покласти край цьому)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 03:37

  flyman написав:Через 100 років в ЄС націй не буде

Середина 21 сторіччя через 25 років.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:30

  fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.

За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.
https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082

Нічого не муляє?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:52

  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.


і ти, кастрюля російська, в це повірив, яке кончене

з тг каналу Deepstate

Чергова пастка від хуйла — так зване перемир'я на 30 годин

👤 За вечір ми опитали близько пів сотні знайомих, які зараз перебувають на ЛБЗ. Практично ніде так званого "перемир'я" від під*рів не відчувають. Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.

💥 Оріхів, Кам'янське — прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке — тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка — обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли.

🤫 Тобто на окремих ділянках дійсно є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу.

🚀Ворог ударив по Добропіллю увечері. Крім того, було нанесено удар по Херсону.

🇷🇺 Перемир'я не може бути одностороннім, про такі речі сторони мають домовлятися завчасно. І ми сподіваємося, наше військово-політичне керівництво не буде вестися на провокації, а в разі необхідності буде давати дозвіл на відповідь без жодних політичних спекуляцій, бо на кону життя бійців.

📺 Ворог намагається зробити картинку для "американських партнерів", щоб показати, який він "миротворець" та що він здатен самотужки зупинити бойові дії — участь України не обов'язкова в такому випадку. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися.

✈️ Крім того, зі слів одного з бійців: "якщо перемир'я на день дійсно буде їх стільки на передній край натягнеться, що ми ахує*м".


сама суть- якщо не реагувати на просунення (на підходи у сіру зону) орків, то після полуночі на понеділок -можемо отримати втрати позицій там , де допустили накопичення шиурмових груп русні, тому це "переміріє" на користь ворога, однозначно
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:54

  alibob написав:
  flyman написав:Через 100 років в ЄС націй не буде

Середина 21 сторіччя через 25 років.

Меркель погарячкувала трохи, але вектор заданий
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:54

  BIGor написав:
  fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.

За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.
https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082

Нічого не муляє?


а тобі муляє?
Китай -це світовий супермаркет, більшість товару не купиш ніде окрім
піднебесної.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:02

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

От і видно, що Путін - твій бог

Бо якби ти мав, хоч трохи мізків або шарів в штанях, то знав би - що все це брехня від Путіна

ти, поки РПВ, хоча би покопав окопи в своїй області, замість потужного блаблабла


покажи фото свого окопу, чи бункера
почни, як кажуть, з себе))

ти бачив рпв? у себе в підвалі?
з мишами чи тарганами?
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Великоднем! Бажаю тепла в серці, добробуту в домі та радості у душі. Нехай Господь оберігає вас і вашу родину.
pesikot
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