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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 кві, 2025 09:57
Под перемирием они подразумевают, что по городам не будет лететь тучи шахедов и ракет. На ЛБЗ как стреляли так и будут стрелять, инфа 100%.
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alex_dvornichenko
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