fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі. https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082
Нічого не муляє?
Так Китай є одним з найбільших виробників світу з ПОЗА-конкурентними цінами продукції, ТОМУ з Китаю - багато чого закупляється, у т.ч. і для фронту волонтерами!
"Серед товарів, які Україна імпортувала з Китаю у період з січня по листопад 2024 року, найбільші частки припадають на електричні машини (31%), ядерні котли (14%) та літальні апарати (8%). Щодо першої категорії, то сюди входять багато різних категорій товарів, зокрема, смартфони або різноманітне енергетичне обладнання, наприклад, генератори, сонячні панелі, акумулятори і так далі. Таким чином, найбільшими імпортерами минулого року з Китаю були дистриб'ютори різних електронних товарів та енергетичний сектор. Також великим кінцевим споживачем китайською продукції є українська армія, адже китайські FPV-дрони мають абсолютне домінування на світовому ринку". Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/rynok-uk ... 15147.html
А ще ж є опосередкований імпорт китайських товарів ЧИ комплектуючих у складі готової продукції з тієї ж Європи ЧИ США. Он навіть "теслі" закидають, що вона НЕ є американським виробником, а фактично лише збирає у штатах свою продукцію, зокрема з китайських комплектуючих.
ви колись користувались додатком для читання електронних книг? це прога (типу bookmate ver. 1999р) -слухати важко: невірний наголос і таке інше
років 20 тому (коли можна було безкоштовно скачати майже будь-яку книгу), скачав десь більше сотні книг різних, і в кінці важкого робочого дня вмикав такий рідер і він щось монотонно (як Марк Солонин) буботів і я швидко засинав під це, зміст книги залишався для мене невідомим і наступного вечора починав з тієї ж сторінки
Є лайфхак, шукати аудіокниги озвучені людьми, їх доволі багато.
fox767676 написав:ніякі юдосатаністи воювати не будуть не підпісали на пасху - то вище шанси на Трійцю, не вийде на Трійцю то підпишуть на Конституцію\День незалежності США чи України, звісно з більшими для України втратами
дедлайн 30 квітня, а не індепенденс дай, хоча начало конця до начала августа намагатимуцця оттягівать
Ти ж айтишник , ти ж повинен знати що нема ніяких "дедлайнів", то лякалки менеджменту ))
Це якщо проект не fixed price.
ІМХО: З приходом Трампа, США схоже перевели Україну на таку оплату...