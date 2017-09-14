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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13618136191362013621>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Под перемирием они подразумевают, что по городам не будет лететь тучи шахедов и ракет. На ЛБЗ как стреляли так и будут стрелять, инфа 100%.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:24

  BIGor написав:
  fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.

За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.
https://forbes.ua/news/tovaroobig-ukrai ... 2025-26082

Нічого не муляє?


Так Китай є одним з найбільших виробників світу з ПОЗА-конкурентними цінами продукції, ТОМУ з Китаю - багато чого закупляється, у т.ч. і для фронту волонтерами!

"Серед товарів, які Україна імпортувала з Китаю у період з січня по листопад 2024 року, найбільші частки припадають на електричні машини (31%), ядерні котли (14%) та літальні апарати (8%). Щодо першої категорії, то сюди входять багато різних категорій товарів, зокрема, смартфони або різноманітне енергетичне обладнання, наприклад, генератори, сонячні панелі, акумулятори і так далі.
Таким чином, найбільшими імпортерами минулого року з Китаю були дистриб'ютори різних електронних товарів та енергетичний сектор. Також великим кінцевим споживачем китайською продукції є українська армія, адже китайські FPV-дрони мають абсолютне домінування на світовому ринку".
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/rynok-uk ... 15147.html

А ще ж є опосередкований імпорт китайських товарів ЧИ комплектуючих у складі готової продукції з тієї ж Європи ЧИ США. Он навіть "теслі" закидають, що вона НЕ є американським виробником, а фактично лише збирає у штатах свою продукцію, зокрема з китайських комплектуючих.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:30

  prodigy написав:
  Shaman написав:"озвучка - огонь".

ви колись користувались додатком для читання електронних книг?
це прога (типу bookmate ver. 1999р) -слухати важко: невірний наголос і таке інше

років 20 тому (коли можна було безкоштовно скачати майже будь-яку книгу), скачав десь більше сотні книг різних, і в кінці важкого робочого дня вмикав такий рідер і він щось монотонно (як Марк Солонин) буботів і я швидко засинав під це, зміст книги залишався для мене невідомим і наступного вечора починав з тієї ж сторінки

Є лайфхак, шукати аудіокниги озвучені людьми, їх доволі багато.
:lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:20

  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !

++++
Хоть я и атеист, но присоединяюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:42

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Це вже непоганий прогрес, "демілітаризацію" з вимог вже прибрали, тепер турбопатріотам буде тяжче хетити мирні перемовини... :lol:

Соромлюсь запитати - звідки мир має взятися, якщо навіть рпв кацапи не дотримуються ні на день?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:14

  ЛАД написав:
  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !


Хоть я и атеист

Если исходить исходить не из веры. Про пари Блеза Паскаля слышали ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:27

  ЛАД написав:
  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !

++++
Хоть я и атеист, но присоединяюсь.

Важко бути атеїстом, знаючи, що біологічна клітина живого організму технічно складніша за процессор компьютера, та де там, складніша за найпотужніший компьютер у Світі.
Але я антиклирикал, але бути атеїстом мені не дозволяє люта складність живих організмів. І не кажіть мені про Природу і Еволюцію. Це тільки Інструменти для Вищого Розуму
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:28

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !


Хоть я и атеист

Если исходить исходить не из веры. Про пари Блеза Паскаля слышали ?

С точки зрения логики там все правильно. Но даже меня, неверующего, поразила меркантильность подхода к вопросу веры, которая плохо совместима с самим понятием веры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:С точки зрения логики там все правильно.

С точки зрения логики там есть нюансы...
Например если вы верите в христианского Бога, а окажется что реально существует например Аллах- то "гореть вам в аду")))
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:55

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Це вже непоганий прогрес, "демілітаризацію" з вимог вже прибрали, тепер турбопатріотам буде тяжче хетити мирні перемовини... :lol:

"денацифікація" тобто знищення всього українського _Mykola_ схоже не лякає... чи Николай? :D
Shaman
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  #<1 ... 13618136191362013621>
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