RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13618136191362013621
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У "Великоднє перемир'я" Росія обстріляла FPV-дронами автівку волонтера на Донеччині
Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.

Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.


Але місцеві хом"ячки вже бігають з ... "РПВ" ... "РПВ"

PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11050
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:17

Schmit
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13618136191362013621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94511
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 921124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.