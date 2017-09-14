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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13618136191362013621
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У "Великоднє перемир'я" Росія обстріляла FPV-дронами автівку волонтера на Донеччині
Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.

Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.


Але місцеві хом"ячки вже бігають з ... "РПВ" ... "РПВ"

PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:17

Schmit
 
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