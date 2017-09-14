Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.
Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.
Але місцеві хом"ячки вже бігають з ... "РПВ" ... "РПВ"
PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу