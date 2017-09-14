холява написав:Вітаю всіх з Великоднем ! Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !
Хоть я и атеист
Если исходить исходить не из веры. Про пари Блеза Паскаля слышали ?
Основное возражение отметил TUR. + излишяя меркантильность, о которой написал Сибарит. Не уверен, что бога устроила бы такая вера. И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
холява написав:Вітаю всіх з Великоднем ! Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !
++++ Хоть я и атеист, но присоединяюсь.
Важко бути атеїстом, знаючи, що біологічна клітина живого організму технічно складніша за процессор компьютера, та де там, складніша за найпотужніший компьютер у Світі. Але я антиклирикал, але бути атеїстом мені не дозволяє люта складність живих організмів. І не кажіть мені про Природу і Еволюцію. Це тільки Інструменти для Вищого Розуму
У природы в распоряжении были миллионы лет, а а компьютеры появились всего несколько десятков лет назад. Посмотрим, что будет ещё хотя бы через несколько десятков лет.
ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу
Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )
PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран. Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад
В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу
Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )
PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран. Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад
В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція
Ягодзинский задаёт "наивные" вопросы. Хотя сам говорит о том, что Мельник, "видимо", не из простой семьи. Ну и правильно отзывается об укр. Вики, в которой вообще не упоминается об отставке Мельника с поста посла в ФРГ, не говоря уж о причинах этой отставки. Сведений о семье Мельника в Вики тоже нет. Ни о родителях, ни о детях.
ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу
Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )
PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран. Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад
В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
Наш рэбэ Кульман очень таки интересуется шо там у пана Кошкенбургера с творожком и не подровнять ли ему шото потомушо Чернигов стал знойным и потным.