Додано: Нед 20 кві, 2025 16:34

ЛАД написав: И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее. И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботуНу бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странахИ до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назадВ холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет