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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13619136201362113622>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У "Великоднє перемир'я" Росія обстріляла FPV-дронами автівку волонтера на Донеччині
Ткачов зазначив, що вивозив подружжя мешканців села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з цивільними, які також погодилися на евакуацію.

Спочатку автомобіль Євгена атакував російський дрон з осколковими боєприпасами, а згодом два інші безпілотники спробували атакувати людей. Євген і цивільна жінка отримали поранення.


Але місцеві хом"ячки вже бігають з ... "РПВ" ... "РПВ"

PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:17

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:10

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !


Хоть я и атеист

Если исходить исходить не из веры. Про пари Блеза Паскаля слышали ?

Основное возражение отметил TUR.
+ излишяя меркантильность, о которой написал Сибарит. Не уверен, что бога устроила бы такая вера.
И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:14

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:Вітаю всіх з Великоднем !
Бажаю всім найкращего , Здоров,я й закінчення війни !

++++
Хоть я и атеист, но присоединяюсь.

Важко бути атеїстом, знаючи, що біологічна клітина живого організму технічно складніша за процессор компьютера, та де там, складніша за найпотужніший компьютер у Світі.
Але я антиклирикал, але бути атеїстом мені не дозволяє люта складність живих організмів. І не кажіть мені про Природу і Еволюцію. Це тільки Інструменти для Вищого Розуму

У природы в распоряжении были миллионы лет, а а компьютеры появились всего несколько десятков лет назад. Посмотрим, что будет ещё хотя бы через несколько десятков лет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу

Поговорив із знайомим на Запорізькому напрямку. Каже, що в них тихо, але дуже боїться, що сьогодні москалі спокійно готуються, а завтра - рвануть в штурм. Згадав Соледар після Різдва 2023
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:28

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:PS. Вісті з полів - десь стало тихіше, десь залишилось, як і було.
Проте, там всі в очікуванні на підставу

Поговорив із знайомим на Запорізькому напрямку. Каже, що в них тихо, але дуже боїться, що сьогодні москалі спокійно готуються, а завтра - рвануть в штурм. Згадав Соледар після Різдва 2023
тихо. день миру це день миру.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:34

  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:41

  pesikot написав:
  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:57

  Schmit написав:

Ягодзинский задаёт "наивные" вопросы.
Хотя сам говорит о том, что Мельник, "видимо", не из простой семьи.
Ну и правильно отзывается об укр. Вики, в которой вообще не упоминается об отставке Мельника с поста посла в ФРГ, не говоря уж о причинах этой отставки.
Сведений о семье Мельника в Вики тоже нет. Ни о родителях, ни о детях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:10

:lol:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

Наш рэбэ Кульман очень таки интересуется шо там у пана Кошкенбургера с творожком и не подровнять ли ему шото потомушо Чернигов стал знойным и потным.
барабашов
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