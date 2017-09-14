ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.
Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу
Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )
PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран. Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад
В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція
Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет. Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
pesikot написав:Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу
Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )
PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран. Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад
В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет
1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція
Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет. Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
Цього так соромляться, що в православних навіть назву свята зробили через дупу, як якесь "обретєніє"
ЛАД написав:Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет. Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
ЛАД, безграмотность - это о тебе Так в лужу сесть, со всего размаху, жопой в лужу. Пердя по дороге. Это надо уметь
О! как ты разговелся сегодня )
Ты всё перепутал - в христианстве обрезания не было и выходной был в воскресение, как почтение воскресению Христа
Это в иудаизме - обрезание и суббота, как выходной
ЛАД, ты определись, ты "таки-да" или РПЦ ? А то от тебя прёт полным враньём )
Сибарит написав:Коллеги! Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра. Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему. О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства. Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого. И не только историю. Даже понятие "разговеться" им не известно. Не понимают, что атеисты не соблюдают пост, а потому "разговеться" не могут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 кві, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет. Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
ЛАД, безграмотность - это о тебе Так в лужу сесть, со всего размаху, жопой в лужу. Пердя по дороге. Это надо уметь
О! как ты разговелся сегодня )
Ты всё перепутал - в христианстве обрезания не было и выходной был в воскресение, как почтение воскресению Христа
Это в иудаизме - обрезание и суббота, как выходной
ЛАД, ты определись, ты "таки-да" или РПЦ ? А то от тебя прёт полным враньём )
Ви не зовсім праві. Відмовилися від обряду обрізання на першому Єрусалимському соборі, ще апостолами, як компроміс, бо новонавернені християни не сильно були раді цій процедурі.