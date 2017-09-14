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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1362013621136221362313624>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:14

  барабашов написав::lol:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

Наш рэбэ Кульман очень таки интересуется шо там у пана Кошкенбургера с творожком и не подровнять ли ему шото потомушо Чернигов стал знойным и потным.

А ты сегодня по какой конфесии разговелся ? )

По таки-да ?
По католической ?
По православной ?
По РПЦ ?

Или по всем сразу ? )

И чего ты возбудился на тему "творожка" под шкуркой ?
Чем-то притягательным повеяло ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:17

  flyman написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція

Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет.
Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:24

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

1 мільйон років не заважав, а потім стало заважати, Е - еволіція

Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет.
Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
Цього так соромляться, що в православних навіть назву свята зробили через дупу, як якесь "обретєніє" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:37

Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:38

  ЛАД написав:Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет.
Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?

ЛАД, безграмотность - это о тебе
Так в лужу сесть, со всего размаху, жопой в лужу. Пердя по дороге.
Это надо уметь

О! как ты разговелся сегодня )

Ты всё перепутал - в христианстве обрезания не было и выходной был в воскресение, как почтение воскресению Христа

Это в иудаизме - обрезание и суббота, как выходной

ЛАД, ты определись, ты "таки-да" или РПЦ ?
А то от тебя прёт полным враньём )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:47

  Сибарит написав:Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему.
О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства.
Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого.
И не только историю.
Даже понятие "разговеться" им не известно. Не понимают, что атеисты не соблюдают пост, а потому "разговеться" не могут. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 кві, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:48

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему.
О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства.
Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого.

Ну так не доставляйте им такого удовольствия 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:51

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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:54

  Сибарит написав:.......
Ну так не доставляйте им такого удовольствия 😁

Не буду.
Ухожу "разговляться". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:58

Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  ЛАД написав:Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет.
Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?

ЛАД, безграмотность - это о тебе
Так в лужу сесть, со всего размаху, жопой в лужу. Пердя по дороге.
Это надо уметь

О! как ты разговелся сегодня )

Ты всё перепутал - в христианстве обрезания не было и выходной был в воскресение, как почтение воскресению Христа

Это в иудаизме - обрезание и суббота, как выходной

ЛАД, ты определись, ты "таки-да" или РПЦ ?
А то от тебя прёт полным враньём )
Ви не зовсім праві.
Відмовилися від обряду обрізання на першому Єрусалимському соборі, ще апостолами, як компроміс, бо новонавернені християни не з юдеїв не сильно були раді цій процедурі.
Faceless
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  #<1 ... 1362013621136221362313624>
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