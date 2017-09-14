|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:01
ЛАД написав: Сибарит написав:
Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему.
О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства.
Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого.
И не только историю.
Даже понятие "разговеться" им не известно. Не понимают, что атеисты не соблюдают пост, а потому "разговеться" не могут.
А с каких пор атеисты начали знать историю христианства ?
Атеист - это отрицатель религии, но не трындло про религию
А ты натрыдел, полностью и сознательно ...
Ты никакой не атеист, ты парторг-сексот, которому не натрындеть - так невозможно, даже в христианский праздник
PS. Колега Сибарит, я вами "удивлён" ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11059
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:02
pesikot написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему.
О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства.
Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого.
И не только историю.
Даже понятие "разговеться" им не известно. Не понимают, что атеисты не соблюдают пост, а потому "разговеться" не могут.
А с каких пор атеисты начали знать историю христианства ?
Атеист - это отрицатель религии, но не трындло про религию
А ты натрыдел, полностью и сознательно ...
Ты никакой не атеист, ты парторг-сексот, которому не натрындеть - так невозможно, даже в христианский праздник
Ніхто не заважає атеїсту бути релігієзнавцем і навіть теологом.
Але атеїзм за визначенням теж трохи схожий на релігію.
Я більше схильний до концепції агностицизму
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35879
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8180 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:08
Faceless написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Безграмотность всяких гибридов уже давно не удивляет.
Обрезание и выходной в субботу в христианстве не возникли, а просто были унаследованы от иудаизма и достаточно долго соблюдались. Или кто-то сомневается, что Христос через процедуру обрезания тоже прошёл?
ЛАД, безграмотность - это о тебе
Так в лужу сесть, со всего размаху, жопой в лужу. Пердя по дороге.
Это надо уметь
О! как ты разговелся сегодня )
Ты всё перепутал - в христианстве обрезания не было и выходной был в воскресение, как почтение воскресению Христа
Это в иудаизме - обрезание и суббота, как выходной
ЛАД, ты определись, ты "таки-да" или РПЦ ?
А то от тебя прёт полным враньём )
Ви не зовсім праві.
Відмовилися від обряду обрізання на першому Єрусалимському соборі, ще апостолами, як компроміс, бо новонавернені християни не юдеїв не сильно були раді цій процедурі.
А ми зараз в якому сторічі живимо ?
Якщо десь там в 10 сторічі, то питань немає
Але для вас у мене погані новини - з того часу, багато чого змінилось
PS. Я дивуюсь, як ви кинулись захищати ЛАДа, про те, що у християнсті було обрізання
А потім виявилось, що це було колись ... дуже-дуже давно
Так "дуже-дуже давно" і інтернету не було. І цього форуму не було
То може цей форум закрити, тому що раніше цього не було ?
Нічого не жме ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 20 кві, 2025 18:16, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11059
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:13
можна уточнити, при яких саме, при "обрєзаних" чи "нєобразаних"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39282
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:15
TUR написав: Сибарит написав:
С точки зрения логики там все правильно.
С точки зрения логики там есть нюансы...
Например если вы верите в христианского Бога, а окажется что реально существует например Аллах- то "гореть вам в аду")))
Бог єдин, тільки різним народам від предстає під різними іменами
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3287 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:18
Faceless написав:
Ніхто не заважає атеїсту бути релігієзнавцем і навіть теологом.
Але атеїзм за визначенням теж трохи схожий на релігію. Я більше схильний до концепції агностицизму
Ну то да, воно і видно ... схильний ... але якось не весь ... ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11059
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:25
prodigy написав: TUR написав: Сибарит написав:
С точки зрения логики там все правильно.
С точки зрения логики там есть нюансы...
Например если вы верите в христианского Бога, а окажется что реально существует например Аллах- то "гореть вам в аду")))
Бог єдин, тільки різним народам від предстає під різними іменами
Оце я підтримую ... бо якщо читати Біблію або Євангіліє, або Коран, то там багато одних і тих саміх історій описано
Ангели, в Біблії Гавриїл, в Корані - Джебраїл
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11059
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:27
ЛАД написав:
требования даже христианства к верующему менялись со временем
до Апостола Павла це була іудейська секта, послідовники Христа вважали себе іудеями,
тому вони шанували ЗАКОН (тобто Тору)
Выражение «Нет ни эллина, ни иудея» о том, что все люди равны. Оно происходит из Послания Святого апостола Павла к Колоссянам.
Колоссянам 3:11
Синодальный перевод
11
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём — Христос.
Cовременный перевод WBTC · Параллельное чтение (Синодальный перевод vs Cовременный перевод WBTC)
11
так что нет разницы между иудеями и язычниками, между обрезанным и необрезанным, между варваром и дикарём, между рабом и свободным человеком. Только Христос важен и воплощён во всех верующих.
по простому-христиане обрезаны во Христе (т.к. символ обрезания проотца Авраама был союз его и Бога)
Зачем Бог сказал Аврааму сделать обрезание?
Господь установил обрезание, как видимый знак завета (9–14). Он дает откровение о рождении Исаака и происхождении от Измаила многочисленного потомства (18–20). Авраам совершает над собою и домочадцами обряд обрезания (21–27). По указанию Писания, обрезание имело нравственное и таинственно-прообразовательное значение.
Авраам был обрезан позже в знак принятия его Богом, и обрезание Авраама было доказательством того, что благодаря вере, ещё до обрезания, он был праведен перед Богом.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3287 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:38
pesikot написав:
якщо читати Біблію або Євангіліє,
Біблія-це Ветхий і Новий Заповіт
Новий Заповіт:
Книги Нового ЗавітуІ. Чотири Євангелія
Євангеліє від св. Матвія, традиційно приписується Апостолу Матвію, сину Алфеєву (Мт.)
Євангеліє від св. Марка, традиційно приписується Євангелісту Марку, що фіксував спогади Апостола Петра (Мр.)
Євангеліє від св. Луки, традиційно приписується Луці, лікарю та супутнику Апостола Павла (Лк.)
Євангеліє від св. Івана, традиційно приписується Апостолу Івану, сину Зеведеєву (Ів.)II. Книга історична
Діяння святих апостолів (Діяння)III. Послання апостола Павла
Докладніше: Послання апостола Павла
Послання св. апостола Павла до римлян (Рим.)
Перше послання апостола Павла до коринфян (1 Кор.)
Друге послання апостола Павла до коринфян (2 Кор.)
Послання св. апостола Павла до галатів (Гал.)
Послання св. апостола Павла до ефесян (Еф.)
Послання св. апостола Павла до филип'ян (Фил.)
Послання св. апостола Павла до колосян (Кол.)
Перше послання св. апостола Павла до солунян (1 Сол.)
Друге послання св. апостола Павла до солунян (2 Сол.)
Перше послання св. апостола Павла до Тимофія (1 Тим.)
Друге послання св. апостола Павла до Тимофія (2 Тим.)
Послання св. апостола Павла до Тита (Тит)
Послання св. апостола Павла до Филимона (Филим.)
Послання до євреїв (Євр.)IV. Соборні послання
Соборне послання св. апостола Якова (Як.)
Перше соборне послання св. апостола Петра (1 Петр.)
Друге соборне послання св. апостола Петра (2 Петр.)
Перше соборне послання св. апостола Івана (1 Ів.)
Друге соборне послання св. апостола Івана (2 Ів.)
Третє соборне послання св. апостола Івана (З Ів.)
Соборне послання св. апостола Юди (Юд.)V. Книга пророцька
Об'явлення св. Івана Богослова (Об.)Чотири Евангіліє
визнані канонічними і увійшли до Нового Заповіту, але історикам відомо десь 30 (які церква віднесла до апокрифічних)
ЄВА́НГЕЛІЄ (від грец. εύαγγέλιον — блага вість) — 1) радісна для всіх християн звістка про настання у майбутньому Царства Божого і спасіння людства від гріха й смерті, проголошена Ісусом Христом і християнськими апостолами; 2) ранньохристиянський твір, що оповідає про боговтілення, земне життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа та розкриває зміст його вчення. Авторство Є. приписують або учням Ісуса — апостолам, або ж їхнім найближчим послідовникам. Нині відомо понад 30 Є. Окрім чотирьох, які увійшли у 2-й пол. 4 ст. в канон. текст Нового Завіту, — Є. від Матвія, від Марка, від Луки, від Івана (напис. орієнтовно у 2-й пол. 1 ст.) — були ще апокриф. Є. від Петра, Іуди, Андрія, Томи(Фоми) та ін. (напис. у 2 ст. і пізніше). Перші три канон.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3287 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 20 кві, 2025 18:40
пора стартувати нову тему: "Віра в Бога в контексті ..."
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39282
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|94629
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|270023
|
|
|6076
|921255
|
|