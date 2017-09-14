Faceless написав:Цього так соромляться, що в православних навіть назву свята зробили через дупу, як якесь "обретєніє"
вчить матчасть, панове
Обретіння (також Віднайдення голови Івана Предтечі) — свято на честь першого і другого знайдення голови Івана Хрестителя, попередника Ісуса Христа, що пророкував його пришестя.
Перше і друге знайдення
Згідно з церковним переказом, після страти Іоанна Хрестителя його учні поховали його тіло в Севастії (сьогодні територія Палестини), за винятком голови, яку Іродіада взяла і поховала в купі гною. Пізніше свята Йоанна, яка була одружена з домоправителем Ірода, таємно взяла його голову і поховала її на Оливній горі, де вона залишалася захованою протягом століть.
Вважається, що перша знахідка відбулася в четвертому столітті. Майно на Оливній горі, де була похована голова, зрештою перейшло у володіння урядовця, який став ченцем на ім’я Інокентій. Він збудував там церкву та чернечу келію. Коли він почав копати фундамент, була знайдена посудина з головою Іоанна Хрестителя, але, боячись, що реліквія може стати жертвою наруги з боку невіруючих, він знову сховав її на тому самому місці, де її знайшли. Після його смерті церква занепадає і була зруйнована.
Кажуть, що друга знахідка відбулася в 452 році. За часів Костянтина Великого двоє ченців під час паломництва до Єрусалиму, як повідомляється, бачили видіння Івана Хрестителя, який відкрив їм місце розташування своєї голови. Вони розкрили реліквію, поклали її в мішок і пішли додому. По дорозі вони зустріли безіменного гончаря і дали йому нести мішок, не сказавши, що це таке. Йому явився Іоанн Хреститель і наказав тікати від недбалих і ледачих ченців, з тим, що він тримав у руках. Він так і зробив і забрав голову з собою додому. Перед смертю він поклав його в контейнер і віддав сестрі. Через деякий час нею заволодів ієромонах на ім'я Євстафій, аріанин, який використовував її для залучення послідовників свого вчення. Він закопав голову в печері біля Емеси. Згодом на цьому місці був побудований монастир. У 452 році святий Іоанн Хреститель явився архімандриту цього монастиря Марцеллію і вказав, де схована його голова в закопаному в землю посудині. Реліквія була привезена в місто Емеса , а потім перенесена в Константинополь.
Обрізання Господнє (грец. ή Περιτομή τοϋ Κυρίου, лат. Circumcisio Domini) — Євангеліївська подія вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду обрізання, а також одне з найдавніших і найважливіших церковних свят, що відзначається на спогад цієї події християнами католицької і православної церков 1 січня
рпц за старим календарем святкує Обрезание Господа 14 січня
Обрезание Господне
Первого января Православная Церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Этот день соответствует 14 января по Григорианскому календарю, принятому в России и в других странах. В этот день празднуется и воспоминается священное событие, описанное в Евангелии от Луки во второй главе: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.»
Обрезание крайней плоти у мужчин существовало в Ветхозаветной Церкви как знак Завета Бога и человека. Обряд обрезания символизировал вхождение человека в этот Завет и членство в Церкви.
В большинстве случаев обрезание совершалось над новорождённым мальчиком на восьмой день. Так, и Младенец Иисус был принесен в восьмой день от Рождества для совершения этого священного обряда Ветхозаветной Церкви
flyman написав:пора стартувати нову тему: "Віра в Бога в контексті ..."
у 1994-1995рр я бачато читав з історії трьох авраамических релігій
Авраами́ческие рели́гии — монотеистические религии, происходящие из древней традиции, восходящей к патриарху Аврааму. Согласно Книге Бытия, Бог заключил завет с Авраамом[1] и определяется с тех пор как «Бог Авраама»[2]. Авраамические религии — это прежде всего иудаизм, христианство и ислам.
Непродуманная внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа поставила мир на порог новой гонки ядерных вооружений, что прямо противоречит миротворческим усилиям нового президента США и значительно повышает риск ядерного конфликта. Об этом говорится в редакционной статье Financial Times.
Журналисты отмечают, что Трамп давно обеспокоен угрозой ядерной войны - и якобы пытается ее предотвратить. В частности, вскоре после возвращения в Белый дом он заявил о намерении начать переговоры с РФ и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. Также он пытается заключить новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы не допустить появления атомной бомбы у режима в Тегеране.
Но сам же Трамп мощно вставил палки в колеса своим же намерениям. Так, своими угрозами оставить Европу без американских военных гарантий, особенно на фоне очевидного сближения Вашингтона с Москвой, он заставил европейские страны задуматься о давно похороненной идее ядерного вооружения.
Faceless написав:Цього так соромляться, що в православних навіть назву свята зробили через дупу, як якесь "обретєніє"
вчить матчасть, панове
Обретіння (також Віднайдення голови Івана Предтечі) — свято на честь першого і другого знайдення голови Івана Хрестителя, попередника Ісуса Христа, що пророкував його пришестя.
Перше і друге знайдення
Згідно з церковним переказом, після страти Іоанна Хрестителя його учні поховали його тіло в Севастії (сьогодні територія Палестини), за винятком голови, яку Іродіада взяла і поховала в купі гною. Пізніше свята Йоанна, яка була одружена з домоправителем Ірода, таємно взяла його голову і поховала її на Оливній горі, де вона залишалася захованою протягом століть.
Вважається, що перша знахідка відбулася в четвертому столітті. Майно на Оливній горі, де була похована голова, зрештою перейшло у володіння урядовця, який став ченцем на ім’я Інокентій. Він збудував там церкву та чернечу келію. Коли він почав копати фундамент, була знайдена посудина з головою Іоанна Хрестителя, але, боячись, що реліквія може стати жертвою наруги з боку невіруючих, він знову сховав її на тому самому місці, де її знайшли. Після його смерті церква занепадає і була зруйнована.
Кажуть, що друга знахідка відбулася в 452 році. За часів Костянтина Великого двоє ченців під час паломництва до Єрусалиму, як повідомляється, бачили видіння Івана Хрестителя, який відкрив їм місце розташування своєї голови. Вони розкрили реліквію, поклали її в мішок і пішли додому. По дорозі вони зустріли безіменного гончаря і дали йому нести мішок, не сказавши, що це таке. Йому явився Іоанн Хреститель і наказав тікати від недбалих і ледачих ченців, з тим, що він тримав у руках. Він так і зробив і забрав голову з собою додому. Перед смертю він поклав його в контейнер і віддав сестрі. Через деякий час нею заволодів ієромонах на ім'я Євстафій, аріанин, який використовував її для залучення послідовників свого вчення. Він закопав голову в печері біля Емеси. Згодом на цьому місці був побудований монастир. У 452 році святий Іоанн Хреститель явився архімандриту цього монастиря Марцеллію і вказав, де схована його голова в закопаному в землю посудині. Реліквія була привезена в місто Емеса , а потім перенесена в Константинополь.
Обрізання Господнє (грец. ή Περιτομή τοϋ Κυρίου, лат. Circumcisio Domini) — Євангеліївська подія вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду обрізання, а також одне з найдавніших і найважливіших церковних свят, що відзначається на спогад цієї події християнами католицької і православної церков 1 січня
рпц за старим календарем святкує Обрезание Господа 14 січня
Обрезание Господне
Первого января Православная Церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Этот день соответствует 14 января по Григорианскому календарю, принятому в России и в других странах. В этот день празднуется и воспоминается священное событие, описанное в Евангелии от Луки во второй главе: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.»
Обрезание крайней плоти у мужчин существовало в Ветхозаветной Церкви как знак Завета Бога и человека. Обряд обрезания символизировал вхождение человека в этот Завет и членство в Церкви.
В большинстве случаев обрезание совершалось над новорождённым мальчиком на восьмой день. Так, и Младенец Иисус был принесен в восьмой день от Рождества для совершения этого священного обряда Ветхозаветной Церкви