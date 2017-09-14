ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 или 10 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 20 кві, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Росіяни використовують "великоднє перемир'я" для того, щоб облаштовувати маршрути для проходу своєї важкої техніки в Донецькій області. Про це повідомили в 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.
Зазначається, що на Донеччині окупанти активно прокладають маршрути для своєї техніки, доки діє "великоднє перемир'я". У 66-й ОМБр нагадали, що 9 квітня українські бійці знищили комплекс КРВД (установка для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа). Через це було перекрито проїзд через річку Чорний Жеребець у Донецькій області.
"Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від залишків знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять солдатів і спеціалізовану машину. Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!", - йдеться в повідомленні.
КРВД застосовували британці ще у Другій Світовій русня як завжди "аналогів нету"
Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
втрата зору від споглядання моря чи океану неможлива взагалі, коли людина дивиться вдалину, а потім на щось ближче-цим вона тренує м'язи ока (це корисні вправи)
може дід випив метанол (метилового спирту)?
1. Основні симптоми отруєння: спочатку, доки не метаболізується, метанол, подібно як етанол, викликає пригнічення ЦНС та симптоми сп'яніння. При розвиненому отруєнні виникають порушення свідомості аж до коми, гіпервентиляція (дихання Кусмауля), зниження артеріального тиску, тахікардія, іноді брадикардія; при важких отруєннях судоми, гостра дихальна недостатність, іноді гострий панкреатит. Для отруєння метанолом (особливо у пізно діагностованих випадках) характерними є розлади зору, які спричинені набряком та/або пошкодженням сітківки і зорових нервів (у більшості випадків пошкодження органу зору є незворотними).
Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 или 10 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
Какой яд влияет на зрение? Причины и патогенез токсического поражения зрительного нерва
Среди веществ, оказывающих негативное воздействие на зрительный нерв, — свинец, мышьяк, никотин, сероуглерод, этанол, ботулотоксин, этиловый бензин, метанол, барбитураты, хинин, сульфаниламиды и др.
втратив зор, але не втратив можливість рухатись? тому що "пришел"
Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 или 10 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
Какой яд влияет на зрение? Причины и патогенез токсического поражения зрительного нерва
Среди веществ, оказывающих негативное воздействие на зрительный нерв, — свинец, мышьяк, никотин, сероуглерод, этанол, ботулотоксин, этиловый бензин, метанол, барбитураты, хинин, сульфаниламиды и др.
втратив зор, але не втратив можливість рухатись? тому що "пришел"
Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
втрата зору від споглядання моря чи океану неможлива взагалі, коли людина дивиться вдалину, а потім на щось ближче-цим вона тренує м'язи ока (це корисні вправи)
може дід випив метанол (метилового спирту)?
1. Основні симптоми отруєння: спочатку, доки не метаболізується, метанол, подібно як етанол, викликає пригнічення ЦНС та симптоми сп'яніння. При розвиненому отруєнні виникають порушення свідомості аж до коми, гіпервентиляція (дихання Кусмауля), зниження артеріального тиску, тахікардія, іноді брадикардія; при важких отруєннях судоми, гостра дихальна недостатність, іноді гострий панкреатит. Для отруєння метанолом (особливо у пізно діагностованих випадках) характерними є розлади зору, які спричинені набряком та/або пошкодженням сітківки і зорових нервів (у більшості випадків пошкодження органу зору є незворотними).
Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком , прослужил 15 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан, ностальгия
втрата зору від споглядання моря чи океану неможлива взагалі, коли людина дивиться вдалину, а потім на щось ближче-цим вона тренує м'язи ока (це корисні вправи)
може дід випив метанол (метилового спирту)?
1. Основні симптоми отруєння: спочатку, доки не метаболізується, метанол, подібно як етанол, викликає пригнічення ЦНС та симптоми сп'яніння. При розвиненому отруєнні виникають порушення свідомості аж до коми, гіпервентиляція (дихання Кусмауля), зниження артеріального тиску, тахікардія, іноді брадикардія; при важких отруєннях судоми, гостра дихальна недостатність, іноді гострий панкреатит. Для отруєння метанолом (особливо у пізно діагностованих випадках) характерними є розлади зору, які спричинені набряком та/або пошкодженням сітківки і зорових нервів (у більшості випадків пошкодження органу зору є незворотними).