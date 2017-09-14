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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13623136241362513626>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:28

ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком ,
прослужил 15 или 10 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан,
ностальгия
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 20 кві, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:30

Росіяни готують маршрути для важкої техніки, прикриваючись "

Росіяни використовують "великоднє перемир'я" для того, щоб облаштовувати маршрути для проходу своєї важкої техніки в Донецькій області. Про це повідомили в 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.

Зазначається, що на Донеччині окупанти активно прокладають маршрути для своєї техніки, доки діє "великоднє перемир'я". У 66-й ОМБр нагадали, що 9 квітня українські бійці знищили комплекс КРВД (установка для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа). Через це було перекрито проїзд через річку Чорний Жеребець у Донецькій області.

"Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від залишків знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять солдатів і спеціалізовану машину. Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!", - йдеться в повідомленні.


КРВД застосовували британці ще у Другій Світовій
русня як завжди "аналогів нету"

це НАТОвський крвд
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:38

  Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком ,
прослужил 15 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан,
ностальгия


втрата зору від споглядання моря чи океану неможлива взагалі,
коли людина дивиться вдалину, а потім на щось ближче-цим вона тренує м'язи ока (це корисні вправи)

може дід випив метанол (метилового спирту)?

1. Основні симптоми отруєння: спочатку, доки не метаболізується, метанол, подібно як етанол, викликає пригнічення ЦНС та симптоми сп'яніння. При розвиненому отруєнні виникають порушення свідомості аж до коми, гіпервентиляція (дихання Кусмауля), зниження артеріального тиску, тахікардія, іноді брадикардія; при важких отруєннях судоми, гостра дихальна недостатність, іноді гострий панкреатит. Для отруєння метанолом (особливо у пізно діагностованих випадках) характерними є розлади зору, які спричинені набряком та/або пошкодженням сітківки і зорових нервів (у більшості випадків пошкодження органу зору є незворотними).
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:38

  Бетон написав:путин и тцк сегодня не кошмарят украинцев

Совпадение


починай, твоя черга
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:тоесть, евреи и мусульмане одной веры?


почитай де коріння ісламу і що він перейняв від іудаїзму і християнства?

Авраамические религии — это прежде всего иудаизм, христианство и ислам.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:44

  Vadim_ написав:ПРАПрадед был призван на службу катериною2, на 25(ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РОКІВ)моряком ,
прослужил 15 или 10 и она родила пацана и всем амнистия, пришёл и ослеп, следствие бесконечных гляделок в океан,
ностальгия



Какой яд влияет на зрение?
Причины и патогенез токсического поражения зрительного нерва

Среди веществ, оказывающих негативное воздействие на зрительный нерв, — свинец, мышьяк, никотин, сероуглерод, этанол, ботулотоксин, этиловый бензин, метанол, барбитураты, хинин, сульфаниламиды и др.

втратив зор, але не втратив можливість рухатись? тому що "пришел"
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:09

  jump написав:«Найгірше було при москалях». Як українці святкували Великдень під час воєн

https://tvoemisto.tv/exclusive/naygirsh ... 31199.html

"Пацифікація у Галичині 1930" https://surl.li/lvjsiw
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:20

  pesikot написав:
  ЛАД написав:И + требования даже христианства к верующему менялись со временем. Какие надо, а какие не надо соблюдать? Например, обрезание, выходной в субботу, ещё много чего. Даже дата пасхи у католиков и православных обычно не совпадает. Мелочь, но тем не менее.

Как у нас ЛАД разговелся, у него даже в християнстве обрезание возникло и выходной в субботу

Ну бывает, перепутал конфесии "таки-да" ЛАД, никак определится не может, он или в иудаизме, или к православным, или к РПЦ )

PS. По поводу обрезания, так это чисто гигиеническая процедура для жарких стран.
Чистая биология, чтобы "творожок" под шкуркой не создавал проблем в жизни мужчины в жарких странах
И до этой простой процедуры дошли ещё хрен знает сколько веков назад

В холодных странах это на фиг никому не нужно, потому что, проблемы нет

залишається питання, чому це розповсюджена процедура в США... :D відповіді не знаю :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:26

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Коллеги!
Мы, кажется, очень близки к врачу на религиозную тему. Есть предложение отложить его хотя бы до завтра.
Гуманнее надо быть.
Не на религиозную тему.
О чём можно спорить с гибридами, абсолютно не знающими историю христианства.
Им надо просто поругаться, независимо от темы. На ветку приходят только ради этого.
И не только историю.
Даже понятие "разговеться" им не известно. Не понимают, что атеисты не соблюдают пост, а потому "разговеться" не могут. :)

та, ні, у нас купа людей святкує пасху та розговляється, але на таку дрібноту, як пост, увагу не звертає. сам такий. :oops:

якщо що, пісні дні є протягом всього року...
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:28

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  TUR написав:С точки зрения логики там есть нюансы...
Например если вы верите в христианского Бога, а окажется что реально существует например Аллах- то "гореть вам в аду")))


Бог єдин, тільки різним народам від предстає під різними іменами

Оце я підтримую ... бо якщо читати Біблію або Євангіліє, або Коран, то там багато одних і тих саміх історій описано

Ангели, в Біблії Гавриїл, в Корані - Джебраїл

все списали в іудеїв 8)
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