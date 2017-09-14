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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13623136241362513626
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:04

  prodigy написав:
  Бетон написав:путин и тцк сегодня не кошмарят украинцев
Совпадение
починай, твоя черга
Покровський напрям
До 20-30 - було відчутне зменшення кошмарення
Після 20-30 -все відновилось по повній спочатку москалі, а там вже й ми алаверди надіслали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«В Британии на учениях нам говорили, что мы РЕКсы, а в Житомире нам сказали, что мы гавно, мобики и груз 200», - ветеран ВСУ Арсен «Даллас» Рябошапко

Мясник способен построить только совковую армию. Вернее недо совок
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:49

prodigy


може дід випив метанол (метилового спирту)?



Вадіку б у рамочку це , і на видне місце.
Бо крім памʼяті, розуму, з якими вже проблеми , можна і зір втратити.
Якась маячня про совєцькі воєнні училища..
Яким боком воно до релігії, та і до мене теж…
Hotab
 
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