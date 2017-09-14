Покровський напрям
До 20-30 - було відчутне зменшення кошмарення
Після 20-30 -все відновилось по повній спочатку москалі, а там вже й ми алаверди надіслали.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 22:04
Додано: Нед 20 кві, 2025 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
«В Британии на учениях нам говорили, что мы РЕКсы, а в Житомире нам сказали, что мы гавно, мобики и груз 200», - ветеран ВСУ Арсен «Даллас» Рябошапко
Мясник способен построить только совковую армию. Вернее недо совок
Додано: Нед 20 кві, 2025 22:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро
Додано: Нед 20 кві, 2025 22:49
prodigy
Вадіку б у рамочку це , і на видне місце.
Бо крім памʼяті, розуму, з якими вже проблеми , можна і зір втратити.
Якась маячня про совєцькі воєнні училища..
Яким боком воно до релігії, та і до мене теж…
Додано: Нед 20 кві, 2025 23:11
Интересно как можно отличить гражданскую инфраструктуру от инфраструктуры рашистов, представляющую из себя крайнюю форму неонацизма?
За 30 дней родится слишком много русских неонацистов благодаря их изощренной кремлевской пропаганде. И кто такой Зеро? Зеленский не предлагал чего-то подобного, так как бои продолжаются, рашисты усилились и наступают.
Додано: Пон 21 кві, 2025 00:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Смотрю на молокососа буданова. Пухлый доходяга, который по легенде плыл 10 километров с Крыма.
Цирк
Точно такой, как янукович плавал 5 километров каждое утро в своём детском 15 метровом бассейне
Додано: Пон 21 кві, 2025 00:05
Видишь как легко понять кто ты? Элементарно.
Сам себя назовёшь? Лидера своего ты назвал сам
Молодец
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