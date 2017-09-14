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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13623136241362513626
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:04

  prodigy написав:
  Бетон написав:путин и тцк сегодня не кошмарят украинцев
Совпадение
починай, твоя черга
Покровський напрям
До 20-30 - було відчутне зменшення кошмарення
Після 20-30 -все відновилось по повній спочатку москалі, а там вже й ми алаверди надіслали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«В Британии на учениях нам говорили, что мы РЕКсы, а в Житомире нам сказали, что мы гавно, мобики и груз 200», - ветеран ВСУ Арсен «Даллас» Рябошапко

Мясник способен построить только совковую армию. Вернее недо совок
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:49

prodigy


може дід випив метанол (метилового спирту)?



Вадіку б у рамочку це , і на видне місце.
Бо крім памʼяті, розуму, з якими вже проблеми , можна і зір втратити.
Якась маячня про совєцькі воєнні училища..
Яким боком воно до релігії, та і до мене теж…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 23:11

  Бетон написав:❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро

Интересно как можно отличить гражданскую инфраструктуру от инфраструктуры рашистов, представляющую из себя крайнюю форму неонацизма?

За 30 дней родится слишком много русских неонацистов благодаря их изощренной кремлевской пропаганде. И кто такой Зеро? Зеленский не предлагал чего-то подобного, так как бои продолжаются, рашисты усилились и наступают.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 00:05

  buratinyo написав:
  Бетон написав:❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро

Интересно как можно отличить гражданскую инфраструктуру от инфраструктуры рашистов, представляющую из себя крайнюю форму неонацизма?

За 30 дней родится слишком много русских неонацистов благодаря их изощренной кремлевской пропаганде. И кто такой Зеро? Зеленский не предлагал чего-то подобного, так как бои продолжаются, рашисты усилились и наступают.



Видишь как легко понять кто ты? Элементарно.
Сам себя назовёшь? Лидера своего ты назвал сам
Молодец

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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:28

  Hotab написав:prodigy


може дід випив метанол (метилового спирту)?



Вадіку б у рамочку це , і на видне місце.
Бо крім памʼяті, розуму, з якими вже проблеми , можна і зір втратити.
Якась маячня про совєцькі воєнні училища..
Яким боком воно до релігії, та і до мене теж…


а прапредед за екатерини2-це 230 років тому,
99% людей у світі немають гадки про те хто(ким) були їх пращури більше ніж 4 покоління назад (тобто я щось чув 3 слова про діда моєї матері, а про діда моєї бабці нуль інформації. а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь

бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні

https://www.youtube.com/watch?v=StITrE7k22I
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:32

о 5й ранку сьогодні два шахіда збили поруч, гучно стряснуло, що прокинувся миттєво

Нічна атака російських дронів, перша після закінчення "великоднього перемир'я", триває, внаслідок чого в кількох українських містах пролунали вибухи.

Зокрема, Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" і роботу ППО в кількох областях. У Київській області, як повідомила під ранок обласна адміністрація, працювала ППО. Про прильоти поки нічого не повідомляють.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті було чути вибухи. Крім цього серія вибухів пролунали в Черкасах, Хресоні та Одеській області.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав: а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь

бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні

За загальноприйнятою оцінкою 230 років це десь 9 поколінь. Навіть якщо брати покоління =15 років 200 років тому то 10. Але не 23 і не 30
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:33

Сподіваюся, росія і Україна досягнуть угоди цього тижня, - Трамп

«Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки», - заявив президент США.
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