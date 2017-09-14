Бетон написав:❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро
Интересно как можно отличить гражданскую инфраструктуру от инфраструктуры рашистов, представляющую из себя крайнюю форму неонацизма?
За 30 дней родится слишком много русских неонацистов благодаря их изощренной кремлевской пропаганде. И кто такой Зеро? Зеленский не предлагал чего-то подобного, так как бои продолжаются, рашисты усилились и наступают.
Бетон написав:❗️Сьогодні не було тривог. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб, — Зеро
Интересно как можно отличить гражданскую инфраструктуру от инфраструктуры рашистов, представляющую из себя крайнюю форму неонацизма?
За 30 дней родится слишком много русских неонацистов благодаря их изощренной кремлевской пропаганде. И кто такой Зеро? Зеленский не предлагал чего-то подобного, так как бои продолжаются, рашисты усилились и наступают.
Видишь как легко понять кто ты? Элементарно. Сам себя назовёшь? Лидера своего ты назвал сам Молодец
Вадіку б у рамочку це , і на видне місце. Бо крім памʼяті, розуму, з якими вже проблеми , можна і зір втратити. Якась маячня про совєцькі воєнні училища.. Яким боком воно до релігії, та і до мене теж…
а прапредед за екатерини2-це 230 років тому, 99% людей у світі немають гадки про те хто(ким) були їх пращури більше ніж 4 покоління назад (тобто я щось чув 3 слова про діда моєї матері, а про діда моєї бабці нуль інформації. а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь
бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні
о 5й ранку сьогодні два шахіда збили поруч, гучно стряснуло, що прокинувся миттєво
Нічна атака російських дронів, перша після закінчення "великоднього перемир'я", триває, внаслідок чого в кількох українських містах пролунали вибухи.
Зокрема, Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" і роботу ППО в кількох областях. У Київській області, як повідомила під ранок обласна адміністрація, працювала ППО. Про прильоти поки нічого не повідомляють.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті було чути вибухи. Крім цього серія вибухів пролунали в Черкасах, Хресоні та Одеській області.