Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
За інформацією журналістів, Сполучені Штати очікують на відповідь Києва вже цього тижня під час тристоронньої зустрічі у Лондоні. Якщо Україна, США та Європа зможуть узгодити свої позиції, пропозицію можуть передати Москві.
Що пропонує план Трампа: - Визнання анексії Криму Росією з боку США; - Блокування вступу України до НАТО; - Можливе перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем США; - Фактична заморозка лінії фронту з закріпленням окупації частини територій РФ.
При цьому неназваний високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив WSJ, що ідеї, представлені українцям, нібито не є ультимативним варіантом, а лише «опціями», які офіційний Київ має «зважити». За словами цього джерела, «список потенційних варіантів» був наданий «для дискусії та фідбеку».
й поки що ранувато, але вже закину - а цей план реальний, а ЛАД? бо дуже схожий на мої "нереальні" пропозиції...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 21 кві, 2025 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Xenon написав:[quote]Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
остановка огня; США признают Крым российским; ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; Украина отказывается от вступления в НАТО; США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Почему FUFLO? потому, что признание Крыма НЕ зависит ни от политиков ни от Зеленского ни от США... Крым - Украинский по ее КУ и по Международному праву. Никак НЕ возможно это изменить ни заявлением Зеленского ни голосованием в Раде ни признанием Крыма российским со стороны США... Будет как с Палестиной... одни признали, а другие крутят у виска... Это еще больше взорвет Запад изнутри...
Про идеи с "нейтральной" территорией вообще писать нет смысла... Кроме того... Это еще и ящик Пандоры покруче Минска-2... Признать Крым российским можно ТОЛЬКО на основании того самого "референдума". А если так, то ВСЕ остальные "референдумы" АВТОМАТИЧЕСКИ легитимизируются... Т.е. признание Крыма АВТОМАТОМ тянет за собой признание и всех остальных оккупированных территорий... при чем в существующих админ границах по итогу.
Отказ от НАТО? Смешно... РФ точно у виска покрутит... ибо есть пример Швеции и Финляндии... А отказаться от НАТО можно только через КУ... отказ от НАТО без изменений в КУ - конституционный переворот... Все это выглядит как ПРОВОКАЦИЯ со стороны США и не более того... она НЕ имплементируема в Украине по определению и не приемлема для РФ по причине нереализуемости... Значит США просто готовятся выйти из процесса, передав все Антанте.
Меж тем... Le Monde насмехается над Трампом и США, заявляя, что даже в старой Администрации прекрасно знали, что никаких "редкоземов" в Украине нет... и НИ ОДНА компания США не проявила интерес... Значит "сделка" тоже FUFEL... цель - зафиксировать несуществующий долг Украины в 100 ярдов. И никакого отношения ни к "миру" ни к "гарантиям" она не имеет - заявили ПРЯМО в БД. Публично. Соотвественно в Раде не понятно что голосовать...
Тема с выборами "умерла" ибо выборы в Раду не родят груши на яблоне и даже сделают яблоки более яблочными, а выборы Президента могут предсказать даже аполитичные реднеки в Оклахоме... Вариант ультиматума с отказом Зеленского баллотироваться очевидно будет отвергнут... (если таковой вообще был)... США уже подстелили соломку - заявили, что есть куча других важных дел... все что смогли сделали... адьос.
В сухом итоге. Все кака было кака есть... В Лондоне будет финальный расход Антанты с США по Украине... Все едут в ЮАР! )))
Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
для кримських татар - це катастрофа...
Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔
бо була надія, були варіанти. а при укладенні миру ця ситуація може зафіксуватися для поколінь на 20-40 років. як радянська окупація східної Європи. люди будуть змушені жити під постійним тиском, у ворожому оточенні окупантів - у статусі ворогів. й виїхати нема куди...