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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13625136261362713628>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:32

Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:40

  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

що, треба брати?.. згадали про ЗАЕС, а це важливий нюанс

для кримських татар - це катастрофа...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:
...Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки...
Який обклав своїми тарифами?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зелёный = путин
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США тиснуть на Україну «мирним планом» з визнанням анексії Криму і відмовою від вступу в НАТО — WSJ
За інформацією журналістів, Сполучені Штати очікують на відповідь Києва вже цього тижня під час тристоронньої зустрічі у Лондоні. Якщо Україна, США та Європа зможуть узгодити свої позиції, пропозицію можуть передати Москві.

Що пропонує план Трампа:
- Визнання анексії Криму Росією з боку США;
- Блокування вступу України до НАТО;
- Можливе перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем США;
- Фактична заморозка лінії фронту з закріпленням окупації частини територій РФ.

При цьому неназваний високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив WSJ, що ідеї, представлені українцям, нібито не є ультимативним варіантом, а лише «опціями», які офіційний Київ має «зважити». За словами цього джерела, «список потенційних варіантів» був наданий «для дискусії та фідбеку».

й поки що ранувато, але вже закину - а цей план реальний, а ЛАД? бо дуже схожий на мої "нереальні" пропозиції...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 21 кві, 2025 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:55

  Howl написав:
  _hunter написав:
...Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки...
Який обклав своїми тарифами?

Десятина - вполне приемлемо, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:58

  Shaman написав:
  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:[quote]Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

остановка огня;
США признают Крым российским;
ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
Украина отказывается от вступления в НАТО;
США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? [/quote]Бо тоді помре надія колись повернутися додому
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:15

  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799


Почему FUFLO? потому, что признание Крыма НЕ зависит ни от политиков ни от Зеленского ни от США... Крым - Украинский по ее КУ и по Международному праву.
Никак НЕ возможно это изменить ни заявлением Зеленского ни голосованием в Раде ни признанием Крыма российским со стороны США...
Будет как с Палестиной... одни признали, а другие крутят у виска... Это еще больше взорвет Запад изнутри...

Про идеи с "нейтральной" территорией вообще писать нет смысла...
Кроме того... Это еще и ящик Пандоры покруче Минска-2...
Признать Крым российским можно ТОЛЬКО на основании того самого "референдума". А если так, то ВСЕ остальные "референдумы" АВТОМАТИЧЕСКИ легитимизируются... Т.е. признание Крыма АВТОМАТОМ тянет за собой признание и всех остальных оккупированных территорий... при чем в существующих админ границах по итогу.

Отказ от НАТО? Смешно... РФ точно у виска покрутит... ибо есть пример Швеции и Финляндии...
А отказаться от НАТО можно только через КУ... отказ от НАТО без изменений в КУ - конституционный переворот...
Все это выглядит как ПРОВОКАЦИЯ со стороны США и не более того... она НЕ имплементируема в Украине по определению и не приемлема для РФ по причине нереализуемости...
Значит США просто готовятся выйти из процесса, передав все Антанте.

Меж тем... Le Monde насмехается над Трампом и США, заявляя, что даже в старой Администрации прекрасно знали, что никаких "редкоземов" в Украине нет... и НИ ОДНА компания США не проявила интерес...
Значит "сделка" тоже FUFEL... цель - зафиксировать несуществующий долг Украины в 100 ярдов.
И никакого отношения ни к "миру" ни к "гарантиям" она не имеет - заявили ПРЯМО в БД. Публично. Соотвественно в Раде не понятно что голосовать...

Тема с выборами "умерла" ибо выборы в Раду не родят груши на яблоне и даже сделают яблоки более яблочными, а выборы Президента могут предсказать даже аполитичные реднеки в Оклахоме...
Вариант ультиматума с отказом Зеленского баллотироваться очевидно будет отвергнут... (если таковой вообще был)...
США уже подстелили соломку - заявили, что есть куча других важных дел... все что смогли сделали... адьос.

В сухом итоге. Все кака было кака есть... В Лондоне будет финальный расход Антанты с США по Украине... Все едут в ЮАР! )))
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:15

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔

бо була надія, були варіанти. а при укладенні миру ця ситуація може зафіксуватися для поколінь на 20-40 років. як радянська окупація східної Європи. люди будуть змушені жити під постійним тиском, у ворожому оточенні окупантів - у статусі ворогів. й виїхати нема куди...
Shaman
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