Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Xenon написав:[quote]Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
остановка огня; США признают Крым российским; ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; Украина отказывается от вступления в НАТО; США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Почему FUFLO? потому, что признание Крыма НЕ зависит ни от политиков ни от Зеленского ни от США... Крым - Украинский по ее КУ и по Международному праву. Никак НЕ возможно это изменить ни заявлением Зеленского ни голосованием в Раде ни признанием Крыма российским со стороны США... Будет как с Палестиной... одни признали, а другие крутят у виска... Это еще больше взорвет Запад изнутри...
Про идеи с "нейтральной" территорией вообще писать нет смысла... Кроме того... Это еще и ящик Пандоры покруче Минска-2... Признать Крым российским можно ТОЛЬКО на основании того самого "референдума". А если так, то ВСЕ остальные "референдумы" АВТОМАТИЧЕСКИ легитимизируются... Т.е. признание Крыма АВТОМАТОМ тянет за собой признание и всех остальных оккупированных территорий... при чем в существующих админ границах по итогу.
Отказ от НАТО? Смешно... РФ точно у виска покрутит... ибо есть пример Швеции и Финляндии... А отказаться от НАТО можно только через КУ... отказ от НАТО без изменений в КУ - конституционный переворот... Все это выглядит как ПРОВОКАЦИЯ со стороны США и не более того... она НЕ имплементируема в Украине по определению и не приемлема для РФ по причине нереализуемости... Значит США просто готовятся выйти из процесса, передав все Антанте.
Меж тем... Le Monde насмехается над Трампом и США, заявляя, что даже в старой Администрации прекрасно знали, что никаких "редкоземов" в Украине нет... и НИ ОДНА компания США не проявила интерес... Значит "сделка" тоже FUFEL... цель - зафиксировать несуществующий долг Украины в 100 ярдов. И никакого отношения ни к "миру" ни к "гарантиям" она не имеет - заявили ПРЯМО в БД. Публично. Соотвественно в Раде не понятно что голосовать...
Тема с выборами "умерла" ибо выборы в Раду не родят груши на яблоне и даже сделают яблоки более яблочными, а выборы Президента могут предсказать даже аполитичные реднеки в Оклахоме... Вариант ультиматума с отказом Зеленского баллотироваться очевидно будет отвергнут... (если таковой вообще был)... США уже подстелили соломку - заявили, что есть куча других важных дел... все что смогли сделали... адьос.
В сухом итоге. Все кака было кака есть... В Лондоне будет финальный расход Антанты с США по Украине... Все едут в ЮАР! )))
Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
для кримських татар - це катастрофа...
Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔
бо була надія, були варіанти. а при укладенні миру ця ситуація може зафіксуватися для поколінь на 20-40 років. як радянська окупація східної Європи. люди будуть змушені жити під постійним тиском, у ворожому оточенні окупантів - у статусі ворогів. й виїхати нема куди...
_hunter написав:Десятина - вполне приемлемо, вроде...
Я не могу сказать приемлемо или нет, но с учётом последний событий Трамп не даёт явных гарантий своей стабильности. Трамп дал явно понять, что Америка на первом месте. А с учётом сильной любви к рф, то там большие планы, т. е. деньги.
аффтар фуфло, а не план розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою единственную хижину в самой старой панельке поздняков. именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать на проплаченых эфирах какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит) Если бы за границей был хоть какой-то значительный % патриотов, то он бы зубами на сепарских ютюбчиках не улыбался
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 кві, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
аффтар фуфло, а не план розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою хижину в самой старой панельке поздняков. именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать на проплаченых эфирах какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)
уміляють турбопатріотичні плачі Ярославни про репресованих крим. татар таких, як Виктор Афзалов
никак это гипотетическое признание на на что не влияет, в т.ч. и на гипотетическое возвращение. Право сильного давно уже. Если теоретически Украина усилится, а рф дезинтегрируется, то таким же макаром можно вернуть, каким ушло, перепризнают все
аффтар фуфло, а не план розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою хижину в самой старой панельке поздняков. именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)
Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор. Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев". А те, що "все должны положить жизнь за.." - це факт за віконцем. Якщо по поличках аргументуєте, буде цікаво та пізнавально. Одні ж лише звинувачення це поки ні про що. Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них. Якийсь дивний ненависник. За таких його дій навіть складно стверджувати, що автору все рівно на Україну та українців. От поясніть!! Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??
Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.