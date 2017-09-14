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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13625136261362713628>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:55

  Howl написав:
  _hunter написав:
...Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки...
Який обклав своїми тарифами?

Десятина - вполне приемлемо, вроде...
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:58

  Shaman написав:
  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:[quote]Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

остановка огня;
США признают Крым российским;
ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
Украина отказывается от вступления в НАТО;
США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? [/quote]Бо тоді помре надія колись повернутися додому
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:15

  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799


Почему FUFLO? потому, что признание Крыма НЕ зависит ни от политиков ни от Зеленского ни от США... Крым - Украинский по ее КУ и по Международному праву.
Никак НЕ возможно это изменить ни заявлением Зеленского ни голосованием в Раде ни признанием Крыма российским со стороны США...
Будет как с Палестиной... одни признали, а другие крутят у виска... Это еще больше взорвет Запад изнутри...

Про идеи с "нейтральной" территорией вообще писать нет смысла...
Кроме того... Это еще и ящик Пандоры покруче Минска-2...
Признать Крым российским можно ТОЛЬКО на основании того самого "референдума". А если так, то ВСЕ остальные "референдумы" АВТОМАТИЧЕСКИ легитимизируются... Т.е. признание Крыма АВТОМАТОМ тянет за собой признание и всех остальных оккупированных территорий... при чем в существующих админ границах по итогу.

Отказ от НАТО? Смешно... РФ точно у виска покрутит... ибо есть пример Швеции и Финляндии...
А отказаться от НАТО можно только через КУ... отказ от НАТО без изменений в КУ - конституционный переворот...
Все это выглядит как ПРОВОКАЦИЯ со стороны США и не более того... она НЕ имплементируема в Украине по определению и не приемлема для РФ по причине нереализуемости...
Значит США просто готовятся выйти из процесса, передав все Антанте.

Меж тем... Le Monde насмехается над Трампом и США, заявляя, что даже в старой Администрации прекрасно знали, что никаких "редкоземов" в Украине нет... и НИ ОДНА компания США не проявила интерес...
Значит "сделка" тоже FUFEL... цель - зафиксировать несуществующий долг Украины в 100 ярдов.
И никакого отношения ни к "миру" ни к "гарантиям" она не имеет - заявили ПРЯМО в БД. Публично. Соотвественно в Раде не понятно что голосовать...

Тема с выборами "умерла" ибо выборы в Раду не родят груши на яблоне и даже сделают яблоки более яблочными, а выборы Президента могут предсказать даже аполитичные реднеки в Оклахоме...
Вариант ультиматума с отказом Зеленского баллотироваться очевидно будет отвергнут... (если таковой вообще был)...
США уже подстелили соломку - заявили, что есть куча других важных дел... все что смогли сделали... адьос.

В сухом итоге. Все кака было кака есть... В Лондоне будет финальный расход Антанты с США по Украине... Все едут в ЮАР! )))
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:15

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

для кримських татар - це катастрофа...

Почему? Я к тому, что 10 лет было "не катастрофа", а тут резко "катастрофа"? 🤔

бо була надія, були варіанти. а при укладенні миру ця ситуація може зафіксуватися для поколінь на 20-40 років. як радянська окупація східної Європи. люди будуть змушені жити під постійним тиском, у ворожому оточенні окупантів - у статусі ворогів. й виїхати нема куди...
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Десятина - вполне приемлемо, вроде...
Я не могу сказать приемлемо или нет, но с учётом последний событий Трамп не даёт явных гарантий своей стабильности. Трамп дал явно понять, что Америка на первом месте. А с учётом сильной любви к рф, то там большие планы, т. е. деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:35

  detroytred написав:Почему FUFLO?

аффтар фуфло, а не план
розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою единственную хижину в самой старой панельке поздняков.
именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать на проплаченых эфирах какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)
Если бы за границей был хоть какой-то значительный % патриотов, то он бы зубами на сепарских ютюбчиках не улыбался
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 кві, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:42

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Почему FUFLO?

аффтар фуфло, а не план
розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою хижину в самой старой панельке поздняков.
именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать на проплаченых эфирах какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)

уміляють турбопатріотичні плачі Ярославни про репресованих крим. татар таких, як Виктор Афзалов
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

никак это гипотетическое признание на на что не влияет, в т.ч. и на гипотетическое возвращение.
Право сильного давно уже.
Если теоретически Украина усилится, а рф дезинтегрируется, то таким же макаром можно вернуть, каким ушло, перепризнают все
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:00

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Почему FUFLO?

аффтар фуфло, а не план
розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою хижину в самой старой панельке поздняков.
именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)

Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.
Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".
А те, що "все должны положить жизнь за.." - це факт за віконцем.
Якщо по поличках аргументуєте, буде цікаво та пізнавально. Одні ж лише звинувачення це поки ні про що.
Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них.
Якийсь дивний ненависник. За таких його дій навіть складно стверджувати, що автору все рівно на Україну та українців.
От поясніть!!
Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??


Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.
detroytred
 
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