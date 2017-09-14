Почему FUFLO? потому, что признание Крыма НЕ зависит ни от политиков ни от Зеленского ни от США... Крым - Украинский по ее КУ и по Международному праву.

Никак НЕ возможно это изменить ни заявлением Зеленского ни голосованием в Раде ни признанием Крыма российским со стороны США...

Будет как с Палестиной... одни признали, а другие крутят у виска... Это еще больше взорвет Запад изнутри...



Про идеи с "нейтральной" территорией вообще писать нет смысла...

Кроме того... Это еще и ящик Пандоры покруче Минска-2...

Признать Крым российским можно ТОЛЬКО на основании того самого "референдума". А если так, то ВСЕ остальные "референдумы" АВТОМАТИЧЕСКИ легитимизируются... Т.е. признание Крыма АВТОМАТОМ тянет за собой признание и всех остальных оккупированных территорий... при чем в существующих админ границах по итогу.



Отказ от НАТО? Смешно... РФ точно у виска покрутит... ибо есть пример Швеции и Финляндии...

А отказаться от НАТО можно только через КУ... отказ от НАТО без изменений в КУ - конституционный переворот...

Все это выглядит как ПРОВОКАЦИЯ со стороны США и не более того... она НЕ имплементируема в Украине по определению и не приемлема для РФ по причине нереализуемости...

Значит США просто готовятся выйти из процесса, передав все Антанте.



Меж тем... Le Monde насмехается над Трампом и США, заявляя, что даже в старой Администрации прекрасно знали, что никаких "редкоземов" в Украине нет... и НИ ОДНА компания США не проявила интерес...

Значит "сделка" тоже FUFEL... цель - зафиксировать несуществующий долг Украины в 100 ярдов.

И никакого отношения ни к "миру" ни к "гарантиям" она не имеет - заявили ПРЯМО в БД. Публично. Соотвественно в Раде не понятно что голосовать...



Тема с выборами "умерла" ибо выборы в Раду не родят груши на яблоне и даже сделают яблоки более яблочными, а выборы Президента могут предсказать даже аполитичные реднеки в Оклахоме...

Вариант ультиматума с отказом Зеленского баллотироваться очевидно будет отвергнут... (если таковой вообще был)...

США уже подстелили соломку - заявили, что есть куча других важных дел... все что смогли сделали... адьос.



В сухом итоге. Все кака было кака есть... В Лондоне будет финальный расход Антанты с США по Украине... Все едут в ЮАР! )))