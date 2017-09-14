Додано: Пон 21 кві, 2025 15:19

detroytred написав: Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".

Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".

Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них.

Якийсь дивний ненависник.

От поясніть!!

Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??



Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.



Подискутуйте з Хотабом, він частіше на цій гілці і не раз висував теорію бігунців-українофобів. Їм знищення України потрібно щоб зтерти сліди своєї зради, а конкретно у чаплиги тавра нема де ставити по темі зради. матьорий бойскаут-регіонал-порохобот-медведчукіст-портновець, зараз кажуть в ярмі єрмака. Та ще й ненависть до всіх через своє халамидництво, бо надто дрібний прайс за привселюдну ганьбу, жив з тещею на 68 панельних метрах.Все життя цмудив з держави як "омбудсмен" а потім раз і лапкиОй насмішили. Голожопий халамидник максимум зельонку з йодом може задонатити.Звідки в нього гроші? Підписники в основному сепарня була, тільки якщо транзитом з оп-шки за правильі меседжи , і з цільовим призначенням "на демонстрацію патріотизму"бо таку х-ню міг тільки мудак написатинавіщо ця мастурбація з конституціею ? Є шанси повернути Крим ?ЖоднихТак шо воно, медведчуківське, гавкає ?Може ще Рабінович з ОПЗЖ буде нас вчити Україну любити ? Воно теж вякало в Москві "Крим Україна"Я навіть впевнений що голосніше за всіх про зраду з Кримом будуть голосити регіонали з медведчуківцями, ось вже почалося.