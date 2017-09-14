detroytred написав:Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".
Подискутуйте з Хотабом, він частіше на цій гілці і не раз висував теорію бігунців-українофобів. Їм знищення України потрібно щоб зтерти сліди своєї зради, а конкретно у чаплиги тавра нема де ставити по темі зради. матьорий бойскаут-регіонал-порохобот-медведчукіст-портновець, зараз кажуть в ярмі єрмака. Та ще й ненависть до всіх через своє халамидництво, бо надто дрібний прайс за привселюдну ганьбу, жив з тещею на 68 панельних метрах. Все життя цмудив з держави як "омбудсмен" а потім раз і лапки
Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них. Якийсь дивний ненависник. От поясніть!! Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??
Ой насмішили. Голожопий халамидник максимум зельонку з йодом може задонатити. Звідки в нього гроші? Підписники в основному сепарня була, тільки якщо транзитом з оп-шки за правильі меседжи , і з цільовим призначенням "на демонстрацію патріотизму"
Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.
бо таку х-ню міг тільки мудак написати навіщо ця мастурбація з конституціею ? Є шанси повернути Крим ? Жодних Так шо воно, медведчуківське, гавкає ? Може ще Рабінович з ОПЗЖ буде нас вчити Україну любити ? Воно теж вякало в Москві "Крим Україна" Я навіть впевнений що голосніше за всіх про зраду з Кримом будуть голосити регіонали з медведчуківцями, ось вже почалося.
detroytred написав:Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".
Подискутуйте з Хотабом, він частіше на цій гілці і не раз висував теорію бігунців-українофобів. Їм знищення України потрібно щоб зтерти сліди своєї зради, а конкретно у чаплиги тавра нема де ставити по темі зради. матьорий бойскаут-регіонал-порохобот-медведчукіст-портновець, зараз кажуть в ярмі єрмака. Та ще й ненависть до всіх через своє халамидництво, бо надто дрібний прайс за привселюдну ганьбу, жив з тещею на 68 панельних метрах. Все життя цмудив з держави як "омбудсмен" а потім раз і лапки
Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них. Якийсь дивний ненависник. От поясніть!! Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??
Ой насмішили. Голожопий халамидник максимум зельонку з йодом може задонатити. Звідки в нього гроші? Підписники в основному сепарня була, тільки якщо транзитом з оп-шки за правильі меседжи , і з цільовим призначенням "на демонстрацію патріотизму"
Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.
бо таку х-ню міг тільки мудак написати навіщо ця мастурбація з конституціею ? Є шанси повернути Крим ? Жодних Так шо воно, медведчуківське, гавкає ? Може ще Рабінович з ОПЗЖ буде нас вчити Україну любити ? Воно теж вякало в Москві "Крим Україна" Я навіть впевнений що голосніше за всіх про зраду з Кримом будуть голосити регіонали з медведчуківцями, ось вже почалося.
Тобто аргументи: - узагальнення з усіма виїхавшими; - порохобот-медведчукіст тепер єрмаківець; - бо жив з тещею в халабуді; - був на держслужбі. Є фактажем прояву ненависті до України і українців????
То за що йому дякують оті отримувачі допомоги? За зельонку?
Про яку мастурбацію з Конституцією мова? І чиєю? Про те, що немає можливості повернути Крим отак, як ото в плані БД за посиланням, вказує сам автор. Але ви чомусь йому це закидаєте в претензії. Абсурд.
Стосовно того, що автор мудак, питань не було))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Вчора подивися це відео, про віце-президента(йолопа) Венса, який з корисних міркувань (або за порадою спонсорів) вирішив прийняти християнство (став католиком) у віці 30+років, як на мене ця людина вірить тільки в гроші (може трошечки в трампа) Венс "процитував" святого Августина і на заперечення прелатів католицької церкви відповів: по гугліть
і от цей Венс замість святкувати Пасху у родинному колі поперся до Риму і каже подайте мені зустріч з Папою Римським (ще і дітей і дружину за державний кошт прокатив : Париж, Рим, куда далі: Лондон)
побачився з хворим папою і сказав буду за нього молитись-і таки спрацювало: через декілька годин Папа Римський помер тепер почнеться движ по просуванню Трампом свого кандидата у Папи Римські
prodigy написав: а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь
бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні
За загальноприйнятою оцінкою 230 років це десь 9 поколінь. Навіть якщо брати покоління =15 років 200 років тому то 10. Але не 23 і не 30
щось не на те поділив , але сенс того, що тільки знатні люди знають про свій родовид далі ніж на 100 років тому
слабаки
Работая в библиотеке в Итоне в возрасте шестнадцати лет, Кейнс построил генеалогическое древо Кейнсов, начиная с первого своего предка на территории Англии, прибывшего с Вильгельмом Завоевателем — Уильяма де Кааня, вассала герцога Роберта Мортэна, брата герцога Уильяма (Вильгельма) Нормандского