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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1362613627136281362913630 ... 13632>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".

Подискутуйте з Хотабом, він частіше на цій гілці і не раз висував теорію бігунців-українофобів. Їм знищення України потрібно щоб зтерти сліди своєї зради, а конкретно у чаплиги тавра нема де ставити по темі зради. матьорий бойскаут-регіонал-порохобот-медведчукіст-портновець, зараз кажуть в ярмі єрмака. Та ще й ненависть до всіх через своє халамидництво, бо надто дрібний прайс за привселюдну ганьбу, жив з тещею на 68 панельних метрах.
Все життя цмудив з держави як "омбудсмен" а потім раз і лапки


Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них.
Якийсь дивний ненависник.
От поясніть!!
Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??

Ой насмішили. Голожопий халамидник максимум зельонку з йодом може задонатити.
Звідки в нього гроші? Підписники в основному сепарня була, тільки якщо транзитом з оп-шки за правильі меседжи , і з цільовим призначенням "на демонстрацію патріотизму"
Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.

бо таку х-ню міг тільки мудак написати
навіщо ця мастурбація з конституціею ? Є шанси повернути Крим ?
Жодних
Так шо воно, медведчуківське, гавкає ?
Може ще Рабінович з ОПЗЖ буде нас вчити Україну любити ? Воно теж вякало в Москві "Крим Україна"
Я навіть впевнений що голосніше за всіх про зраду з Кримом будуть голосити регіонали з медведчуківцями, ось вже почалося.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:30

  Faceless написав:
prodigy написав: а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь

бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні

За загальноприйнятою оцінкою 230 років це десь 9 поколінь. Навіть якщо брати покоління =15 років 200 років тому то 10. Але не 23 і не 30


щось не на те поділив :mrgreen: ,
але сенс того, що тільки знатні люди знають про свій родовид далі ніж на 100 років тому
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:31

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".

Подискутуйте з Хотабом, він частіше на цій гілці і не раз висував теорію бігунців-українофобів. Їм знищення України потрібно щоб зтерти сліди своєї зради, а конкретно у чаплиги тавра нема де ставити по темі зради. матьорий бойскаут-регіонал-порохобот-медведчукіст-портновець, зараз кажуть в ярмі єрмака. Та ще й ненависть до всіх через своє халамидництво, бо надто дрібний прайс за привселюдну ганьбу, жив з тещею на 68 панельних метрах.
Все життя цмудив з держави як "омбудсмен" а потім раз і лапки


Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них.
Якийсь дивний ненависник.
От поясніть!!
Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??

Ой насмішили. Голожопий халамидник максимум зельонку з йодом може задонатити.
Звідки в нього гроші? Підписники в основному сепарня була, тільки якщо транзитом з оп-шки за правильі меседжи , і з цільовим призначенням "на демонстрацію патріотизму"
Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.

бо таку х-ню міг тільки мудак написати
навіщо ця мастурбація з конституціею ? Є шанси повернути Крим ?
Жодних
Так шо воно, медведчуківське, гавкає ?
Може ще Рабінович з ОПЗЖ буде нас вчити Україну любити ? Воно теж вякало в Москві "Крим Україна"
Я навіть впевнений що голосніше за всіх про зраду з Кримом будуть голосити регіонали з медведчуківцями, ось вже почалося.

Тобто аргументи:
- узагальнення з усіма виїхавшими;
- порохобот-медведчукіст тепер єрмаківець;
- бо жив з тещею в халабуді;
- був на держслужбі.
Є фактажем прояву ненависті до України і українців????

То за що йому дякують оті отримувачі допомоги? За зельонку?

Про яку мастурбацію з Конституцією мова? І чиєю?
Про те, що немає можливості повернути Крим отак, як ото в плані БД за посиланням, вказує сам автор.
Але ви чомусь йому це закидаєте в претензії.
Абсурд.

Стосовно того, що автор мудак, питань не було))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:31

  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799


це маячня, план в топку моментально
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:32

fox767676

Подискутуйте з Хотабом,


Зараховуйте мені зразу «злив». Я не вивезу оті сторінки «дискусій».
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:36

fox767676
Ну то що ... ти бигав на цьому форумі і розмахував трусами - Трамп найвеличніший, "залізні ко-ко-копита Трампа", до Пасхи буде РПВ ...

І де РПВ до Пасхи ?

Воно, звичайно, не відбулось.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:41

Співпадіння? ні, не вважаю таким-помер папа Римський

Вчора подивися це відео, про віце-президента(йолопа) Венса, який з корисних міркувань (або за порадою спонсорів) вирішив прийняти християнство (став католиком)
у віці 30+років, як на мене ця людина вірить тільки в гроші (може трошечки в трампа)
Венс "процитував" святого Августина і на заперечення прелатів католицької церкви відповів: по гугліть

і от цей Венс замість святкувати Пасху у родинному колі поперся до Риму і каже подайте мені зустріч з Папою Римським (ще і дітей і дружину за державний кошт прокатив : Париж, Рим, куда далі: Лондон)

побачився з хворим папою і сказав буду за нього молитись-і таки спрацювало: через декілька годин Папа Римський помер
тепер почнеться движ по просуванню Трампом свого кандидата у Папи Римські
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:45

фейковий трамп хаває фейки путіна

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Faceless написав:
prodigy написав: а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь

бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні

За загальноприйнятою оцінкою 230 років це десь 9 поколінь. Навіть якщо брати покоління =15 років 200 років тому то 10. Але не 23 і не 30


щось не на те поділив :mrgreen: ,
але сенс того, що тільки знатні люди знають про свій родовид далі ніж на 100 років тому
Тут ще й радянщина постаралась, репресії не спонукали плекати памʼять про предків
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:57

  prodigy написав:
  Faceless написав:
prodigy написав: а 230 років -це не 23 покоління, це 30 поколінь

бо 200 років тому перших дітей народжували у 15 років (чоловікі становились батьками у 15-17), подивіться про снохачество у русні

За загальноприйнятою оцінкою 230 років це десь 9 поколінь. Навіть якщо брати покоління =15 років 200 років тому то 10. Але не 23 і не 30

щось не на те поділив :mrgreen: ,
але сенс того, що тільки знатні люди знають про свій родовид далі ніж на 100 років тому

слабаки
Работая в библиотеке в Итоне в возрасте шестнадцати лет, Кейнс построил генеалогическое древо Кейнсов, начиная с первого своего предка на территории Англии, прибывшего с Вильгельмом Завоевателем — Уильяма де Кааня, вассала герцога Роберта Мортэна, брата герцога Уильяма (Вильгельма) Нормандского

хоча таке посилання лише в російській Вікі. :oops:
Shaman
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