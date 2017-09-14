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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 136271362813629136301363113632>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:10

  prodigy написав:

Стверджувати що Трамп нічого не зробив в бік рфії?
Зробив. Продовжив санкції ще на рік.
https://militarnyi.com/uk/news/tramp-pr ... -ukrayini/

Заявити, що Трамп припиняв поставки та розвіддані Україні? Тоді треба вказати навіщо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:14

В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508501/

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку

тепер кілька хлопців перевдягаються у піксель/чорну уніформу, викрадають людей і за викуп відпускають
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:18

jump


які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП,




Vs

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку



Як так?(с) один відомий доглядач киць
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:20

Джерело: 63 ОМБр в соцмережах

Дослівно: "Вакансії мрії! 63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів".

Деталі: У бригаді зазначили, що в першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження за станом здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Важливим також є досвід роботи у відповідній сфері.

У бригаді зазначили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).

Військові кажуть, що це не перший крок 63-ї бригади задля покращення умов для військових. Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати своїх воїнів максимально.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508520/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:24

  Hotab написав:jump


які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП,




Vs

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку



Як так?(с) один відомий доглядач киць

Більше, ніж очевидно, як так.
Прямий зв'язок причина-наслідок.

Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:24

  jump написав:тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку

тепер кілька хлопців перевдягаються у піксель/чорну уніформу, викрадають людей і за викуп відпускають

Эти хлопцы точно не могут так поступать без участия ТЦК и полиции?
Их, вроде, даже поймали...

Кстати, это ответ на вопрос, зачем в тылу столько полиции?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:29

Логіка, яку ми заслужили

detroytred



Більше, ніж очевидно, як так.
Прямий зв'язок причина-наслідок.


Тобто якщо у вас є право на пільгу зайти в зоопарк по УБД, то це ваша вина , що хтось заходить по підробному УБД (це ви створили умови для економії самозванцями на квитках) Ну тепер зрозуміло,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:33

  jump написав:В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508501/

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку

тепер кілька хлопців перевдягаються у піксель/чорну уніформу, викрадають людей і за викуп відпускають

я б за такі обороти просто банив би - дурня можна лише покараннями тримати в межах...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:34

  Hotab написав:detroytred



Більше, ніж очевидно, як так.
Прямий зв'язок причина-наслідок.


Тобто якщо у вас є право на пільгу зайти в зоопарк по УБД, то це ваша вина , що хтось заходить по підробному УБД . Ну тепер зрозуміло,

Зрозуміло, що ви спеціально опустили різницю для цих випадків - наявність порушення самими "бусифікаторами". Саме це дало підставу для появи перевертнів.
Тобто копіювання саме порушення, а не законного права, як у другому прикладі з УБД.

Очевидні речі.
Якщо хтось копіює ваше правопорушення, то?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:44

detroytred


Якщо хтось копіює ваше правопорушення, то


З чого ви взяли, що вони копіюють саме «порушення»??
Вони копіюють законі дії ТЦК: перевіряти документи, в разі порушень разом з поліцією доставляти і складати постанову по порушення і виписувати штраф.
(Так само як копіюють ваш вхід в зоопарк по УБД)
А от порушення починається там, де вони видають себе за ТЦК, від себе поглиблюють злочин - нікуди в ТЦК не везуть, а беруть гроші.

Тобто провина ТЦК тут надумана вами.

По-вашому і патрульна поліція винувата, якщо хтось одягне форму , візьме палку і виїде на дорогу брати хабарі за порушення ПДД?
Цікаво у вас працює логіка.

А банкіри винуваті, що вам телефонують шахраї і видають себе за працівника банку.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 16:50, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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  #<1 ... 136271362813629136301363113632>
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