Стверджувати що Трамп нічого не зробив в бік рфії?
Зробив. Продовжив санкції ще на рік.
Заявити, що Трамп припиняв поставки та розвіддані Україні? Тоді треба вказати навіщо.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:10
Стверджувати що Трамп нічого не зробив в бік рфії?
Зробив. Продовжив санкції ще на рік.
Заявити, що Трамп припиняв поставки та розвіддані Україні? Тоді треба вказати навіщо.
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:14
В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.
тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку
тепер кілька хлопців перевдягаються у піксель/чорну уніформу, викрадають людей і за викуп відпускають
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:18
jump
Vs
Як так?(с) один відомий доглядач киць
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:20
Джерело: 63 ОМБр в соцмережах
Дослівно: "Вакансії мрії! 63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів".
Деталі: У бригаді зазначили, що в першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження за станом здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Важливим також є досвід роботи у відповідній сфері.
У бригаді зазначили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).
Військові кажуть, що це не перший крок 63-ї бригади задля покращення умов для військових. Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати своїх воїнів максимально.
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:24
Більше, ніж очевидно, як так.
Прямий зв'язок причина-наслідок.
Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:24
Эти хлопцы точно не могут так поступать без участия ТЦК и полиции?
Их, вроде, даже поймали...
Кстати, это ответ на вопрос, зачем в тылу столько полиции?
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:29
Логіка, яку ми заслужили
detroytred
Тобто якщо у вас є право на пільгу зайти в зоопарк по УБД, то це ваша вина , що хтось заходить по підробному УБД (це ви створили умови для економії самозванцями на квитках) Ну тепер зрозуміло,
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:33
я б за такі обороти просто банив би - дурня можна лише покараннями тримати в межах...
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:34
Зрозуміло, що ви спеціально опустили різницю для цих випадків - наявність порушення самими "бусифікаторами". Саме це дало підставу для появи перевертнів.
Тобто копіювання саме порушення, а не законного права, як у другому прикладі з УБД.
Очевидні речі.
Якщо хтось копіює ваше правопорушення, то?
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:44
detroytred
З чого ви взяли, що вони копіюють саме «порушення»??
Вони копіюють законі дії ТЦК: перевіряти документи, в разі порушень разом з поліцією доставляти і складати постанову по порушення і виписувати штраф.
(Так само як копіюють ваш вхід в зоопарк по УБД)
А от порушення починається там, де вони видають себе за ТЦК, від себе поглиблюють злочин - нікуди в ТЦК не везуть, а беруть гроші.
Тобто провина ТЦК тут надумана вами.
По-вашому і патрульна поліція винувата, якщо хтось одягне форму , візьме палку і виїде на дорогу брати хабарі за порушення ПДД?
Цікаво у вас працює логіка.
А банкіри винуваті, що вам телефонують шахраї і видають себе за працівника банку.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 16:50, всього редагувалось 2 разів.
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