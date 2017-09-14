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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1362813629136301363113632>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Прямий зв'язок причина-наслідок.
Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.
Копніть глибше
Якщо закон створений таким чином що він створює переваги для меншості без врахування інтересів більшості - то яка різниця як ВІН ВИКОНУЄТЬСЯ ?
Що згідно прописаних норм/правил його виконувати , що ігнорувати - суть та сама.

Памятаєте описував
Гетьманцев протиснув розмитнення авто мотивуючи що бюджет втрачає 13 млрд грн...
а - розмитнення принесло менше 3 млрд в рік
б - витрати за загинувшого (бо не встигли довести/евакувати)-15 млн грн/особа.
Тобто якби завезли без розмитнення 200 000 авто ( як це було в 2022 році) то кількість врятованих точно була б більшою на 200 осіб(200 *15 млн=3 млрд)

То яка різниця ловлять ДБР митників чи не ловить.. якщо ми ВЖЕ втратили на порядок більше.

Так само і з ТЦК
Запропонували хлопцям 18-24 роки 2млн+2 млн і потім рік відпустки
То може тим хто відвоював 1-3 роки( за кожен рік на нулі) -дайте 2 млн і запропонуйте підписати наступний контракт...
Заявіть що РОЗШИРЮЄТЕ пропозицію для усіх віків...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:49

  Hotab написав:detroytred


Якщо хтось копіює ваше правопорушення, то


З чого ви взяли, що вони копіюють саме «порушення»??
Вони копіюють законі дії ТЦК: перевіряти документи, в разі порушень разом з поліцією доставляти і складати постанову по порушення і виписувати штраф.
(Так само як копіюють ваш вхід в зоопарк по УБД)
А от порушення починається там, де вони видають себе за ТЦК, від себе поглиблюють злочин - нікуди в ТЦК не везуть, а беруть гроші.

Тобто провина ТЦК тут надумана вами.

Де отут хоч натяк про наявність поліцейського? При заштовханні до буса. Не кажучи вже про побиття.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508501/

То хто надумує?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:52

detroytred


Де отут хоч натяк про наявність поліцейського?


Яка різниця наскільки вдало (правдоподібно) шахраї копіюють законні дії працівників ТЦК? Провина ТЦК тут ніяк не зʼявляється.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:54

  Hotab написав:detroytred


Де отут хоч натяк про наявність поліцейського?


Яка різниця наскільки вдало шахраї копіюють законів дії працівників ТЦК? Провина ТЦК тут ніяк не зʼявляється.

Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть.
Надайте посилання на норму закону.

Вся схема злочину базується суто на застосуванні сили-примусу всл ТЦК без поліцейського.
Саме це і зкопіювали.
Без саме цього нічого апріорі не було б.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського?
Тобто
Якщо працівник ТЦК не буде силою затягувати когось в бус...
То це зупинить зловмисників і вони ТАКЕ робити не будуть?

Ви точно нормальний?
Злодії по вашом роблять злочини тільки там/та/тоді коли бачать щось подібне в правоохоронців?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:57

detroytred


Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть.
Надайте посилання на норму закону.


Ви зараз на приколах?


Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??

Ви взагалі відокремлюєте порушення закону працівниками ТЦК (незалежно чи копіює хтось їх дії, чи ні ), та порушення закону самозванцями?

Дії самозванців ніяк не виправдовуються і не пояснюються тим, що подібні дії були у ТЦК.
Навіть якщо б ТЦК не вчиняли нічого подібного , це не мало б впливу на дії самозванців.
Як не має впливу чесність банкірів на дії самозванців, які телефонують під виглядом банкірів.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??
Щорічних 20 000 ДТП-виключно тому що ДАЇшники позволяють їздити з проблєсковими маячками...
2 млн ОСУДЖЕНИХ злочинців -саме тому крали/гвалтували .. бо бачили як це роблять люди у формі...
Далі можна багато нафантазувати....

От що значить -коли людина ТЕОРЕТИК, ніби все вірно каже... але в реалі це так тупо виглядає....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського?
Тобто
Якщо працівник ТЦК не буде силою затягувати когось в бус...
То це зупинить зловмисників і вони ТАКЕ робити не будуть?

Ви точно нормальний?
Злодії по вашом роблять злочини тільки там/та/тоді коли бачать щось подібне в правоохоронців?

Якщо без сили, то це зменшить можливість злочинців до мінімуму.
Громадян піде-поїде собі далі.

Лише якісь простофілі купляться на слова.

При застосуванні сили злочинцями в громадянина мізер шансів.

Останнє є речення у вас - єралашик звичайний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо без сили, то це зменшить можливість злочинців до мінімуму.
Як зменшить?
Злодій НІКОЛИ не веде себе згідно чинного законодавста, не залежно від того як в подібних умовах веде себе представник влади, а проста людина НЕ ЗНАЄ як повинна себе вести в різних ситуаціях представник влади, і по цій простій причині, що середньостатистична людина не ходить по місту цитуючи конституцію чи водить з собою адвоката - правомірність дій БУДЬ-ЯКОГО угрупування базується на силі. а правомірне примінення сили чи ні-середньостатистичний і не знає..
А потрапивши в закрите приміщення з нього вибють гроші чи печінку але вибью... бо саме необмеженість в засобах і відрізняє бандюка від правоохоронця

Я ж вам писав
Перебування в структурі, де єдиним завданням було вивчення статуту і вміння використати ці статті статуту без привязки до кінцевого результату-викривило ваш розум настільки , що ви виглядаєте моральним уродом..
Ви хоч це можете усвідомити?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 кві, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:09

  Hotab написав:detroytred


Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть.
Надайте посилання на норму закону.


Ви зараз на приколах?


Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??

Ви взагалі відокремлюєте порушення закону працівниками ТЦК (незалежно чи копіює хтось їх дії, чи ні ), та порушення закону самозванцями?

Дії самозванців ніяк не виправдовуються і не пояснюються тим, що подібні дії були у ТЦК.
Навіть якщо б ТЦК не вчиняли нічого подібного , це не мало б впливу на дії самозванців.
Як не має впливу чесність банкірів на дії самозванців, які телефонують під виглядом банкірів.

На приколах хтось інший.
Який чомусь підмінив предмет причина-зв'язок-наслідок появи перевертнів на виправдовування самозванців.
Мова не про їх виправдовування, а на зв'язок їх появи з порушеннями самими всл ТЦК.
Прямий зв'язок.
Не було б саме отаких порушень (тобто бусифікації без поліції), то не було б отаких перевертнів.

То що там стосовно
*Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть.
Надайте посилання на норму закону.*
detroytred
 
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