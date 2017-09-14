detroytred написав:Прямий зв'язок причина-наслідок. Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.
Копніть глибше Якщо закон створений таким чином що він створює переваги для меншості без врахування інтересів більшості - то яка різниця як ВІН ВИКОНУЄТЬСЯ ? Що згідно прописаних норм/правил його виконувати , що ігнорувати - суть та сама.
Памятаєте описував Гетьманцев протиснув розмитнення авто мотивуючи що бюджет втрачає 13 млрд грн... а - розмитнення принесло менше 3 млрд в рік б - витрати за загинувшого (бо не встигли довести/евакувати)-15 млн грн/особа. Тобто якби завезли без розмитнення 200 000 авто ( як це було в 2022 році) то кількість врятованих точно була б більшою на 200 осіб(200 *15 млн=3 млрд)
То яка різниця ловлять ДБР митників чи не ловить.. якщо ми ВЖЕ втратили на порядок більше.
Так само і з ТЦК Запропонували хлопцям 18-24 роки 2млн+2 млн і потім рік відпустки То може тим хто відвоював 1-3 роки( за кожен рік на нулі) -дайте 2 млн і запропонуйте підписати наступний контракт... Заявіть що РОЗШИРЮЄТЕ пропозицію для усіх віків...
З чого ви взяли, що вони копіюють саме «порушення»?? Вони копіюють законі дії ТЦК: перевіряти документи, в разі порушень разом з поліцією доставляти і складати постанову по порушення і виписувати штраф. (Так само як копіюють ваш вхід в зоопарк по УБД) А от порушення починається там, де вони видають себе за ТЦК, від себе поглиблюють злочин - нікуди в ТЦК не везуть, а беруть гроші.
Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть. Надайте посилання на норму закону.
Ви зараз на приколах?
Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??
Ви взагалі відокремлюєте порушення закону працівниками ТЦК (незалежно чи копіює хтось їх дії, чи ні ), та порушення закону самозванцями?
Дії самозванців ніяк не виправдовуються і не пояснюються тим, що подібні дії були у ТЦК. Навіть якщо б ТЦК не вчиняли нічого подібного , це не мало б впливу на дії самозванців. Як не має впливу чесність банкірів на дії самозванців, які телефонують під виглядом банкірів.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??
Щорічних 20 000 ДТП-виключно тому що ДАЇшники позволяють їздити з проблєсковими маячками... 2 млн ОСУДЖЕНИХ злочинців -саме тому крали/гвалтували .. бо бачили як це роблять люди у формі... Далі можна багато нафантазувати....
От що значить -коли людина ТЕОРЕТИК, ніби все вірно каже... але в реалі це так тупо виглядає....
detroytred написав:Якщо без сили, то це зменшить можливість злочинців до мінімуму.
Як зменшить? Злодій НІКОЛИ не веде себе згідно чинного законодавста, не залежно від того як в подібних умовах веде себе представник влади, а проста людина НЕ ЗНАЄ як повинна себе вести в різних ситуаціях представник влади, і по цій простій причині, що середньостатистична людина не ходить по місту цитуючи конституцію чи водить з собою адвоката - правомірність дій БУДЬ-ЯКОГО угрупування базується на силі. а правомірне примінення сили чи ні-середньостатистичний і не знає.. А потрапивши в закрите приміщення з нього вибють гроші чи печінку але вибью... бо саме необмеженість в засобах і відрізняє бандюка від правоохоронця
Я ж вам писав Перебування в структурі, де єдиним завданням було вивчення статуту і вміння використати ці статті статуту без привязки до кінцевого результату-викривило ваш розум настільки , що ви виглядаєте моральним уродом.. Ви хоч це можете усвідомити?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 кві, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть. Надайте посилання на норму закону.
Ви зараз на приколах?
Ще раз: є вина патрульної поліції саме в діях самозванців-поліцейських на дорозі??
Ви взагалі відокремлюєте порушення закону працівниками ТЦК (незалежно чи копіює хтось їх дії, чи ні ), та порушення закону самозванцями?
Дії самозванців ніяк не виправдовуються і не пояснюються тим, що подібні дії були у ТЦК. Навіть якщо б ТЦК не вчиняли нічого подібного , це не мало б впливу на дії самозванців. Як не має впливу чесність банкірів на дії самозванців, які телефонують під виглядом банкірів.
На приколах хтось інший. Який чомусь підмінив предмет причина-зв'язок-наслідок появи перевертнів на виправдовування самозванців. Мова не про їх виправдовування, а на зв'язок їх появи з порушеннями самими всл ТЦК. Прямий зв'язок. Не було б саме отаких порушень (тобто бусифікації без поліції), то не було б отаких перевертнів.
То що там стосовно *Де законність дій всл ТЦК при заштовханні до буса без поліцейського? Вкажіть. Надайте посилання на норму закону.*