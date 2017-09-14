Додано: Пон 21 кві, 2025 17:35

detroytred написав: Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється. Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.

Є не грамотнийЄ грамотнийА є грамотний що аж страшно....Читай по буквах1 Злодії так само як і будь-яка інша сторона діяльності людини -повторюють те що десь бачили.2 Так, якщо злодії побачили що ТЦК в складі групи з трьох осіб бусифікували когось - то ясно що вони якщо задумають провернути подібний злочин - зроблять так само як і бачили (три чоловіка у військовій формі)3 Якщо злодій побачать що так робити треба в складі іншої групи(три в військовій і один в поліцейській) вони зроблять так само...Звідси випливає щоДії злодіїв - це дії злодіїв...І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...і цьому є ПРОСТЕ пояснення...Чому , злочинці, в яких обмежені права, відсутня зброя, які сидять в тюрмі під замком, яких охороняє озброєний охоронець.. все одно умудряються втекти?Відповідь простаЗлочинець весь час думає як втекти.. а в охоронця є й інші думки.ТомуЯкщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.