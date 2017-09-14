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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13629136301363113632>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо без сили, то це зменшить можливість злочинців до мінімуму.
Як зменшить?
Злодій НІКОЛИ не веде себе згідно чинного законодавста, не залежно від того як в подібних умовах веде себе представник влади..
По тій простій причині, що середньостатистична людина не ходить по місту цитуючи конституцію чи водить з собою адвоката.

Я ж вам писав
Перебування в структурі, де єдиним завданням було вивчення статуту і вміння використати ці статті статуту без привязки до кінцевого результату-викривило ваш розум настільки , що ви виглядаєте моральним уродом..
Ви хоч це можете усвідомити?

Уродом виглядаєте ви.
Зі своїми узагальненнями та підміною предметів.
Саме отакі уроди замість по закону творять по власним хатєлкам...

Зменшить майже до нуля.
Це очевидно.
Бо за віконцем факт --- до застосування сили саме тому й дійшли, бо на слова "пройдьомтє, товарисч с намі" вже ніхто не ведеться.
Приходиться силою.
По закону - з поліцією.
Але в нас обговорення випадків, коли саме не по закону. Без поліції.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:на зв'язок їх появи з порушеннями самими всл ТЦК.
Прямий зв'язок.
Ще раз....
Якщо злодій вирішив тебе згвалтувати
Що його зупинить?
Відсутність прикладу твого згвалтування правоохоронцем?

Тому
Давай не став з хворої голови на здорову
1 ТЦК порушують громадянські права приміняючи силу.. і за це або будуть, або не будуть відповідати... Будуть якщо знайдеться той хто ЗМОЖЕ довести порушення і переконає в цьому суд.
2 Злочинці також порушують громадянські права мешканців... і також будуть або не будуть за це покарані.. Будуть якщо хтось доведе...

Де в цих двох прикладах
а-спонукання злочинців
б - відповідальність правоохоронців
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але в нас обговорення випадків, коли саме не по закону. Без поліції.
Це в тебе в голові обговорення без поліції..
Якщо знайшли три камуфляжа і намалювали три довідки УБД-що завадить знайти ще одну поліцейську форму і один поліцейський нагрудний значок..
Ти можеш на око відрізнити фальшивий від правильного?
Я наприклад -ні...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:на зв'язок їх появи з порушеннями самими всл ТЦК.
Прямий зв'язок.
Ще раз....
Якщо злодій вирішив тебе згвалтувати
Що його зупинить?
Відсутність прикладу твого згвалтування правоохоронцем?

Тому
Давай не став з хворої голови на здорову
1 ТЦК порушують громадянські права приміняючи силу.. і за це або будуть, або не будуть відповідати... Будуть якщо знайдеться той хто ЗМОЖЕ довести порушення і переконає в цьому суд.
2 Злочинці також порушують громадянські права мешканців... і також будуть або не будуть за це покарані.. Будуть якщо хтось доведе...

Де в цих двох прикладах
а-спонукання злочинців
б - відповідальність правоохоронців

Єралашики.

Перечитай предмет обговорення.

Злочинці були, є і будуть.
Але бусифікувати перевертні-злочинці почали саме після поширення бусифікації всл-цями ТЦК без поліції. Тобто при появі такого стану, що отаке є звичайним явищем.
Що жертва це повинна сприймати, як звичайне явище --- що всл зупинили і бусифікують без поліції.

Прямий очевидний зв'язок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але в нас обговорення випадків, коли саме не по закону. Без поліції.
Це в тебе в голові обговорення без поліції..
Якщо знайшли три камуфляжа і намалювали три довідки УБД-що завадить знайти ще одну поліцейську форму і один поліцейський нагрудний значок..
Ти можеш на око відрізнити фальшивий від правильного?
Я наприклад -ні...

Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.

*Дослівно: "Інцидент трапився на автодорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508501/
Можеш рази три перечитати. Губами шевелячи. Для своєї голови.

В тому-то і справа -- що передятгти одного в форму поліції не схотіли.
Здогадайся сам чому))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:34

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Почему FUFLO?

аффтар фуфло, а не план
розовощекий цицкоцмудильник сбежавший в Словакию по справке о тещином плоскостопии. сейчас продает свою хижину в самой старой панельке поздняков.
именно таким бегунцам-оборванцам и хочется чтобы война была вечной, они ненавидят Украину и украинцев, и будут годами из европ рассказывать какой крым украинский и все должны положить жизнь за констутуану (или как он там говорит)

Відсутнє лише одне - хоч якась аргументація, що цього хоче автор.
Та в чому саме хоч якось проявляється "они ненавидят Украину и украинцев".
А те, що "все должны положить жизнь за.." - це факт за віконцем.
Якщо по поличках аргументуєте, буде цікаво та пізнавально. Одні ж лише звинувачення це поки ні про що.
Тим паче, що автор активно постійно співпрацює з волонтерами, які допомагають саме Україні і українцям - як суто цивільним інвалідам тощо, так і захисникам на фронті. Кожної неділі фото, відео про це, а також подяки від них.
Якийсь дивний ненависник. За таких його дій навіть складно стверджувати, що автору все рівно на Україну та українців.
От поясніть!!
Чому, наприклад, я повинен сприйняти оці ваші звинувачення, коли є отакі факти??


Хоча, в принципі, а яка різниця який автор?! Предметом був його текст.

По стилю автор Чаплига
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:35

  detroytred написав:Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Читай по буквах
1 Злодії так само як і будь-яка інша сторона діяльності людини -повторюють те що десь бачили.
2 Так, якщо злодії побачили що ТЦК в складі групи з трьох осіб бусифікували когось - то ясно що вони якщо задумають провернути подібний злочин - зроблять так само як і бачили (три чоловіка у військовій формі)
3 Якщо злодій побачать що так робити треба в складі іншої групи(три в військовій і один в поліцейській) вони зроблять так само...

Звідси випливає що
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...

Чому , злочинці, в яких обмежені права, відсутня зброя, які сидять в тюрмі під замком, яких охороняє озброєний охоронець.. все одно умудряються втекти?
Відповідь проста
Злочинець весь час думає як втекти.. а в охоронця є й інші думки.

Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:42

  detroytred написав:Якщо хтось копіює ваше правопорушення, то?

то має сплачуват хотабу роялті, а державі 18% ПДФО, 5% ВС і 22% ЄСП.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Читай по буквах
1 Злодії так само як і будь-яка інша сторона діяльності людини -повторюють те що десь бачили.
2 Так, якщо злодії побачили що ТЦК в складі групи з трьох осіб бусифікували когось - то ясно що вони якщо задумають провернути подібний злочин - зроблять так само як і бачили (три чоловіка у військовій формі)
3 Якщо злодій побачать що так робити треба в складі іншої групи(три в військовій і один в поліцейській) вони зроблять так само...

Звідси випливає що
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...

Чому , злочинці, в яких обмежені права, відсутня зброя, які сидять в тюрмі під замком, яких охороняє озброєний охоронець.. все одно умудряються втекти?
Відповідь проста
Злочинець весь час думає як втекти.. а в охоронця є й інші думки.

Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.

Тому ще раз перечитай предмет, про який була мова.
Замість складання чергових єралашиків.

Звинувачує прокуратура і т.д.
Поява якої злочинності? Світової? Що ти несеш...

А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.

Так що, як бачиш, з іменем БІЛ саме ти. Бо навіть зрозуміти текст не в стані.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Детройт:
Я вам нагадаю з чого почалось.

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку


Тобто пряме звинувачення саме ТЦК в тому, що вони «навчили» злочинців. Тобто перекладання відповідальності за злочини самозванців саме на ТЦК.

Насправді злочини і злочинці існують абсолютно у всіх сферах, незалежно чи показують їм приклад хтось, чи вони придумають самі, скучаючи на зоні.

А то ви тут розказуєте про підміну. Підміною зайнялись саме ви.
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