Додано: Пон 21 кві, 2025 18:08

detroytred написав: А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.

Це і є предметом, про який була мова. А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.Це і є предметом, про який була мова.

Уяви собіти прийшов в кінотеатр подивитись фільмФільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільміТи зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....Ти розумієш що такий підхід -це маразм...Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...ТомуФільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...Може дійде.