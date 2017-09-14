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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Звідси випливає що
...
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...
Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.
Я завжди знав, що у detroytred немає ізвілин в мізках, навіть від фуражки ...
Але цього разу, він перевершив самого себе
Дійсно кажуть - "Дурня навчати — мов вилами по воді писати."
А цей "військовий мирного часу" нещодавно прочитав книжки Кійосакі, чим тільки возвеличився у власній дурості
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:51
flyman
державі 18% ПДФО, 5% ВС і 22% ЄСП.
Нічний жах Флайманів.
Гірше ніж бусифікація.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:59
Hotab написав:
2 Детройт:
Я вам нагадаю з чого почалось.
тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку
Тобто пряме звинувачення саме ТЦК в тому, що вони «навчили» злочинців. Тобто перекладання відповідальності за злочини самозванців саме на ТЦК.
А то ви тут розказуєте про підміну. Підміною зайнялись саме ви.
*Створили* - *навчили* це у вас тепер.
В мене все почалось з *Як так?.(с) один відомий доглядач киць*
Я пояснив своє бачення як так -- про зв'язок.
Появи-створення.
*Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.*
На що у вас пішло про логіку з УБД в зоопарк. От саме з цього і почалось.
А потім і овсім перейшло до правомірності.
То хто що підмінив?
В мене і близько нема про перекладання відповідальності *Тобто перекладання відповідальності за злочини самозванців саме на ТЦК.*
За свої злочини кожний несе суто власну відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 21 кві, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:03
pesikot написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Звідси випливає що
...
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...
Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.
Я завжди знав, що у detroytred немає ізвілин в мізках, навіть від фуражки ...
Але цього разу, він перевершив самого себе
Дійсно кажуть - "Дурня навчати — мов вилами по воді писати."
А цей "військовий мирного часу" нещодавно прочитав книжки Кійосакі, чим тільки возвеличився у власній дурості
Обсох та вистрибнув?
Як там співи перед війною *тогда станем с будивельником спина к спине* (битися з ворогом в разі повномасштабного нападу)?
Спини не спітніли від тертя?
Каска ізвіліну хоч одну не натерла?
До речі, навіщо брехню встромив про прочитав книжки Кійосакі? Без прибрехати ніяк?
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:08
detroytred написав:
А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.
Уяви собі
ти прийшов в кінотеатр подивитись фільм
Фільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільмі
Ти зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....
Ти розумієш що такий підхід -це маразм...
Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.
Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...
Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...
Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...
Тому
Фільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....
Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...
Може дійде.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:11
Люблю історію ...
Вона цікава ....
Я прийшов на цей форум, коли десь мені трапились посилання, на дописи покійного ДС, як Росія викинула США з угод про розподіл продукції.
Сахалін-1, Сахалін-2 і все таке інше.
Це було десь 2006 чи 2007 роки
Це було вже при Путіні і з прямого наказу Путіна (потім був виступ Путіна на Мюнхенькій конференції)
А що ми маємо зараз ?
А зараз, Путін і всі його поплічники, розписують чудові перспективи співпраці Трампа і Путіна на родовищах користних копалин
Тобто, Путін напряму підлещуює жадібность самого Трампа і цього "бетона" Віткоффа
Але, що завадить Путіну знову кинути США ? НІ-ЩО
Якщо Трамп погодиться на співпрацю з Путіним в частині корисних копалин, то кидок відбудеться і Путін отримує офігенну насолоду від цього
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:14
budivelnik написав: detroytred написав:
А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.
Уяви собі
ти прийшов в кінотеатр подивитись фільм
Фільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільмі
Ти зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....
Ти розумієш що такий підхід -це маразм...
Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.
Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...
Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...
Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...
Тому
Фільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....
Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...
Може дійде.
Ти сплутав, чудаче.
Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.
Це ти на підставі своїх тлумачень-вигадок та єралашиків намагаєшся мені це приписувати.
І до тебе це ніколи не дійде.
Так і будеш вигадувати, брехати та будувати на цьому.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:17
detroytred написав:
Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.
А хто заявивТЦК порушуючи Закон про мобілізацію шляхом затаскування в бус- СТВОРИЛИ СХЕМУ яку зараз використовують ЗЛОЧИНЦІ...
а от якби ТЦК зробили те саме, але з представником ПОЛІЦІЇ то схема б створена не була...
Я правильно твій маразм процитував..якщо ні - то уточни.
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