RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13629136301363113632
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Звідси випливає що
...
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...

Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.

Я завжди знав, що у detroytred немає ізвілин в мізках, навіть від фуражки ...

Але цього разу, він перевершив самого себе
Дійсно кажуть - "Дурня навчати — мов вилами по воді писати."

А цей "військовий мирного часу" нещодавно прочитав книжки Кійосакі, чим тільки возвеличився у власній дурості
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11059
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:51

flyman


державі 18% ПДФО, 5% ВС і 22% ЄСП.


Нічний жах Флайманів.
Гірше ніж бусифікація.
Hotab
 
Повідомлень: 14805
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:59

  Hotab написав:2 Детройт:
Я вам нагадаю з чого почалось.

тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку


Тобто пряме звинувачення саме ТЦК в тому, що вони «навчили» злочинців. Тобто перекладання відповідальності за злочини самозванців саме на ТЦК.

А то ви тут розказуєте про підміну. Підміною зайнялись саме ви.

*Створили* - *навчили* це у вас тепер.

В мене все почалось з *Як так?.(с) один відомий доглядач киць*
Я пояснив своє бачення як так -- про зв'язок.
Появи-створення.
*Не було б саме отаких порушень всл ТЦК, то апріорі не було б підстав для появи цих перевертнів з саме отаким сценарієм дій: зупинка особами в формі -тумаки-бус-відкуп.*
На що у вас пішло про логіку з УБД в зоопарк. От саме з цього і почалось.
А потім і овсім перейшло до правомірності.

То хто що підмінив?
В мене і близько нема про перекладання відповідальності *Тобто перекладання відповідальності за злочини самозванців саме на ТЦК.*
За свої злочини кожний несе суто власну відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24016
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:03

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Читай текст статті, в якій розповідь про випадок, який обговорюється.
Є не грамотний
Є грамотний
А є грамотний що аж страшно....
Звідси випливає що
...
Дії злодіїв - це дії злодіїв...
І те як має бути оформлена група(з поліцейським, без поліцейського , з наказом воєнкома, без наказу.. і так далі) -злодіям пофіг, вони ПІДГОТУЮТЬ все що їм треба і будуть краще підготовлені до дій середньостатистичної людини ніж правдиві працівники ТЦК...
і цьому є ПРОСТЕ пояснення...

Тому
Якщо ти будеш звинувачувати ТЦК в появі злочинності- то ти..французська приставка до титулу з іменем БІЛ.

Я завжди знав, що у detroytred немає ізвілин в мізках, навіть від фуражки ...

Але цього разу, він перевершив самого себе
Дійсно кажуть - "Дурня навчати — мов вилами по воді писати."

А цей "військовий мирного часу" нещодавно прочитав книжки Кійосакі, чим тільки возвеличився у власній дурості

Обсох та вистрибнув?
Як там співи перед війною *тогда станем с будивельником спина к спине* (битися з ворогом в разі повномасштабного нападу)?
Спини не спітніли від тертя?
Каска ізвіліну хоч одну не натерла?

До речі, навіщо брехню встромив про прочитав книжки Кійосакі? Без прибрехати ніяк?
detroytred
 
Повідомлень: 24016
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.
Уяви собі
ти прийшов в кінотеатр подивитись фільм
Фільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільмі
Ти зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....

Ти розумієш що такий підхід -це маразм...
Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.
Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...
Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...

Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...
Тому
Фільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....
Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...

Може дійде.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26133
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Люблю історію ...
Вона цікава ....

Я прийшов на цей форум, коли десь мені трапились посилання, на дописи покійного ДС, як Росія викинула США з угод про розподіл продукції.
Сахалін-1, Сахалін-2 і все таке інше.
Це було десь 2006 чи 2007 роки

Це було вже при Путіні і з прямого наказу Путіна (потім був виступ Путіна на Мюнхенькій конференції)

А що ми маємо зараз ?

А зараз, Путін і всі його поплічники, розписують чудові перспективи співпраці Трампа і Путіна на родовищах користних копалин

Тобто, Путін напряму підлещуює жадібность самого Трампа і цього "бетона" Віткоффа

Але, що завадить Путіну знову кинути США ? НІ-ЩО

Якщо Трамп погодиться на співпрацю з Путіним в частині корисних копалин, то кидок відбудеться і Путін отримує офігенну насолоду від цього
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11059
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.
Уяви собі
ти прийшов в кінотеатр подивитись фільм
Фільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільмі
Ти зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....

Ти розумієш що такий підхід -це маразм...
Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.
Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...
Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...

Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...
Тому
Фільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....
Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...

Може дійде.

Ти сплутав, чудаче.
Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.

Це ти на підставі своїх тлумачень-вигадок та єралашиків намагаєшся мені це приписувати.

І до тебе це ніколи не дійде.
Так і будеш вигадувати, брехати та будувати на цьому.
detroytred
 
Повідомлень: 24016
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.

А хто заявив
ТЦК порушуючи Закон про мобілізацію шляхом затаскування в бус- СТВОРИЛИ СХЕМУ яку зараз використовують ЗЛОЧИНЦІ...
а от якби ТЦК зробили те саме, але з представником ПОЛІЦІЇ то схема б створена не була...

Я правильно твій маразм процитував..якщо ні - то уточни.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26133
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 13629136301363113632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 270428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 921706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6345)
21.04.2025 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.