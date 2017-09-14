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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1363013631136321363313634>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А от зв'язок між порушеннями всл тцк у вигляді застосування примусу-сили до громадян без поліції і появою копіювання саме оцього порушення перевертнями -- прямий.
Це і є предметом, про який була мова.
Уяви собі
ти прийшов в кінотеатр подивитись фільм
Фільм йде півтора години (+/-5000сек) в кожній секунді -24 кадри=120 000 кадрів у всьому фільмі
Ти зупиняєш фільм, вибираєш один кадр (0,0008% від загальної кількості кадрів) і починаєш розповідати , що цей кадр є тим що пояснює весь фільм....

Ти розумієш що такий підхід -це маразм...
Злочинці тому і називаються злочинцями що находять вузькі місця в законодавстві + використовують природні нахили людини.
Якщо людина погано орієнтується в ПДР-її можуть піловити підставивши бік машини ( або просто СКАЗАВШИ що винуватець її поцарапа) ... і це жодним чином не повязано з тим що коли міліція порушує ПДР гонячись за злочинцями -вона показує схему для злочину...
Схему знаходять ЗЛОЧИНЦІ...

Тому те чи була в руках ТЦК папірчик підписаний воєнкомом чи не був папірчик , чи був серед них поліцейський(який також не має права приміняти силу за виключенням випадків коли тим кого він охороняє загрожує небезпека) а яка небезпека для трьох військових від одного велосипедиста...
Тому
Фільм( Закон про мобілізацію) на жаль поганенький....
Тому можна на підставі спокадру звинувачувати в паршивості весь фільм- ні не можна...

Може дійде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Люблю історію ...
Вона цікава ....

Я прийшов на цей форум, коли десь мені трапились посилання, на дописи покійного ДС, як Росія викинула США з угод про розподіл продукції.
Сахалін-1, Сахалін-2 і все таке інше.
Це було десь 2006 чи 2007 роки

Це було вже при Путіні і з прямого наказу Путіна (потім був виступ Путіна на Мюнхенькій конференції)

А що ми маємо зараз ?

А зараз, Путін і всі його поплічники, розписують чудові перспективи співпраці Трампа і Путіна на родовищах користних копалин

Тобто, Путін напряму підлещює жадібность самого Трампа і цього "бетона" Віткоффа

Але, що завадить Путіну знову кинути США ? НІ-ЩО

Якщо Трамп погодиться на співпрацю з Путіним в частині корисних копалин, то кидок відбудеться і Путін отримує офігенну насолоду від цього
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 21 кві, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:14

budivelnik
Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я не звинувачую на підставі стопкадру увесь фільм.

А хто заявив
ТЦК порушуючи Закон про мобілізацію шляхом затаскування в бус- СТВОРИЛИ СХЕМУ яку зараз використовують ЗЛОЧИНЦІ...
а от якби ТЦК зробили те саме, але з представником ПОЛІЦІЇ то схема б створена не була...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:22

Філіппіни та США розпочали спільні навчання "Балікатан" за участі 17000 (Карл!) військових на тлі напруги з Китаєм. Три тижні відпрацьовуватимуть сценарій бою біля Південно-Китайського моря для стримування Пекіна.
https://unn.ua/news/filippiny-ta-ssha-r ... -z-kytaiem

Уряд Китаю застеріг інші країни від скорочення торгівлі з Пекіном на догоду США. Міністерство торгівлі КНР заявило, що такий крок є “егоїстичним і недалекоглядним” та викличе жорстку відповідь.
Про це повідомляє The New York Times
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:24

budivelnik
можу лише наперед уточнити -- з поліцією і без це принципово різні речі. Це корінець.
З формою поліцейського --- тоді і форма всл отим перевертям нафіг не потрібна ...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:29

  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

Интересно, столько срача на ветке, но никто не написал, с чем не согласен в этом плане.
И если с чем-то не согласен, то как и что надо сделать, чтобы избежать этого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:30

Завтра в Лондоні це обговорять

Пишуть, що США запропонували заморозити війну за корейським сценарієм - все, що окуповано кацапією, залишиться під її контролем. Україна збереже право захищати себе та укладати будь-які двохсторонні угоди з іншими державами. Питання НАТО не обговорюватиметься.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:47

краще б Венса закрили ніж Колізей

Італійську пам'ятку давньоримської архітектури Колізей закрили через візит родини віцепрезидента США Джей Ді Венса. Правозахисники обурені та планують звернутися до суду.

Як повідомляє ANSA, громадська організація Codacons подає скаргу до прокуратури Риму через несподіване закриття Колізею. Пам’ятку зачинили раніше запланованого через візит родини віцепрезидента США.

"Це прояв неповаги до туристів, які купили квитки або чекали в черзі. Ми хочемо дізнатися, чи не порушили чиновники закон, адже це може виглядати як зрив публічної послуги", – заявив глава Codacons Карло Рієнці.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 21 кві, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:49

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:

▪️остановка огня;
▪️США признают Крым российским;
▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США;
▪️Украина отказывается от вступления в НАТО;
▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда;
▪️гарантий безопасности — никаких.

Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.

https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-i ... t-f3538799

Интересно, столько срача на ветке, но никто не написал, с чем не согласен в этом плане.
И если с чем-то не согласен, то как и что надо сделать, чтобы избежать этого.

а що, хтось виказав свою думку? :D лише prodigy відкинув цей план

кілька сторінок обговорення, що у шахраях, які видурюють гроші у громадян, винне ТЦК. бо чомусь при слові ТЦК рука у пересічного сама тягнеться за гаманцем :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 21 кві, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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