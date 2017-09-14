jump написав:В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру. https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508501/
тцкуни з мусарнею створили новий вид заробітку
тепер кілька хлопців перевдягаються у піксель/чорну уніформу, викрадають людей і за викуп відпускають
передивився новини м. Чорноморську-такої маячні не знайшов, як на мене 50% що це фейк
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Интересно, столько срача на ветке, но никто не написал, с чем не согласен в этом плане. И если с чем-то не согласен, то как и что надо сделать, чтобы избежать этого.
Прям никто ?
ЛАД, сделал вид - "тут написали, но я с этим не согласен, поэтому - никто не написал"
Shaman написав:
Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
що, треба брати?.. згадали про ЗАЕС, а це важливий нюанс
для кримських татар - це катастрофа...
и ещё
prodigy написав:
Xenon написав:
Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Интересно, столько срача на ветке, но никто не написал, с чем не согласен в этом плане. И если с чем-то не согласен, то как и что надо сделать, чтобы избежать этого.
Так це план для кого??? Придивіться які пункти плану хто повинен виконати))
Від рфії потрібно лише зупинити вогонь. Від України - зупинити вогонь та відмовитися від НАТО.
Все інше для США. Можуть самі, що хоч визнавати, не визнавати, оголошувати.
Або реальний план під ковдрою, або оцей диводивовижний (Трамп всемогутній створить диво). Сама цікава фраза пролунала в Стерненка -- за посиланням на ВЖ Штати будуть тиснути всю неділю на Україну по примусу. Але ні слова про головне -- як і чим тиснути?! ВЖ є майданчиком демів... А коли Трамп дійсно чогось хоче добитися від України, то десь місяць тому він це продемонстрував. За добу досяг. Партнер((
Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США - це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде. Щодо визнання Криму - на це навряд чи піде Київ. Якщо Енергодар - територія під управлінням США - на це не піде росія. Це угода без угоди, де всі потім будуть винні. А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним: Для нас вкрай важливо не розіграти сцену ображеного. Ображатися в політиці має право тільки дуже сильний. Угоду про наші надра доведеться підписувати, бо без неї ми 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою підтримка не 100%, але залишається. Завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США-ЄС. США змушені будуть вести ці переговори (на відміну від нашої війни вийти з цих переговорів США не можуть), адже це ключова точка протистояння з Китаєм. Щодо війни, то наступне переговорне вікно відкриється тільки після закінчення літньої воєнної кампанії. https://weukraine.tv/blog/hlukhij-kut-u ... sija-ssha/