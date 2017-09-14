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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13631136321363313634
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:18

Саме дивне це те, що президент наголошує на наявності якогось конструктиву, щось хорошого та детального:
*"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.

Гарант вкотре підтвердив готовність України до конструктивного діалогу.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - наголосив український лідер.*
https://weukraine.tv/top/zelenskij-pidt ... im-krokom/

Наголос - *досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру*.
Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:30

  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.


Кордони, це автоматично передбачається.
vt313
 
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