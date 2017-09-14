*"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.
Гарант вкотре підтвердив готовність України до конструктивного діалогу.
"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - наголосив український лідер.*
Наголос - *досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру*.
Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.