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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13631136321363313634
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:18

Саме дивне це те, що президент наголошує на наявності якогось конструктиву, щось хорошого та детального:
*"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.

Гарант вкотре підтвердив готовність України до конструктивного діалогу.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - наголосив український лідер.*
https://weukraine.tv/top/zelenskij-pidt ... im-krokom/

Наголос - *досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру*.
Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:30

  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.


Кордони, це автоматично передбачається.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:32

  vt313 написав:
  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.


Кордони, це автоматично передбачається.

Які і як це автоматично?
За наявності повної безумовної зупинки вогню.

Автоматично це ще хоч якось було в плані Перемоги:
*Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах РФ, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території.*
https://www.president.gov.ua/news/plan- ... ih-d-93857
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:45

  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.


“Якщо хтось сподівається на те, що російські окупанти підуть на “перемир’я” та зниження інтенсивності бойових дій – це ваші фантазії та не більше. Згідно з наявною інформацією, минулого тижня практично всі командувачі російських груп військ в Україні отримали установку до активізації та нарощування наступальних дій. Напевно, саме травень 2025 року може стати найскладнішим у всьому році. ”
https://flot2017.com/rosijska-ahresiia- ... omu-rotsi/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:55

  vt313 написав:
  Shaman написав:як це нема чого обговорювати. варіант перемир'я, який пропонується. для початку - погоджуємося чи відкидаємо? й бажано з аргументами...

1. припинення вогню.
І яким чином США гагантують це? Як на мене, нема про що говорити.

Все інше теж не зрозуміло. Набір пустих слів.

я виходжу з того, що руські теж виснажені, й їм теж потрібна пауза. припинення вогню - як в АТО - пострілювати будуть, але інтенсивних атак не буде...

замануха з Кримом - на це руські можуть клюнути. бо потім таких пропозицій не буде
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:55

  fler написав:
  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.


“Якщо хтось сподівається на те, що російські окупанти підуть на “перемир’я” та зниження інтенсивності бойових дій – це ваші фантазії та не більше. Згідно з наявною інформацією, минулого тижня практично всі командувачі російських груп військ в Україні отримали установку до активізації та нарощування наступальних дій. Напевно, саме травень 2025 року може стати найскладнішим у всьому році. ”
https://flot2017.com/rosijska-ahresiia- ... omu-rotsi/


"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - наголосив український лідер.*
*"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.

Тобто під цим треба було надавати оце бачення.

А поки є факт - президент спокійнісінько наголошує те, за що "з'їли" отут Лапея. І всі ті, хто його отут їв, ні слова ні гу-гу на його адресу з отакими пропозиціями.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:59

  detroytred написав:Які і як це автоматично?


Кордони України прописані в різних договорах.
Навіщо про це говорити постійно.
Якщо говорити про мир, зараз, то, автоматично, в тих кордонах, які визнані.

А майбутнє, формально, можливе після закінчення війни.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 21:12

  vt313 написав:
  detroytred написав:Які і як це автоматично?


Кордони України прописані в різних договорах.
Навіщо про це говорити постійно.
Якщо говорити про мир, зараз, то, автоматично, в тих кордонах, які визнані.

А майбутнє, формально, можливе після закінчення війни.

Як квінтесенція рік тому:
*Будь-яка інша пропозиція не повинна братися до уваги, і саме тому ми її відхилили.
Боднар пояснив, що українське бачення припинення війни єдине і незмінне: “Наші методи досягнення миру дуже прості: виведення російських військ і захист міжнародного права, а потім ми можемо почати говорити про інші можливості”.
https://kyiv24.news/news/prypynennya-vo ... urechchyni

*Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на початку липня закликав Україну припинити вогонь та подумати над майбутніми переговорами. Адже російсько-українська війна впливає, зокрема, й на безпеку у Європі.
Водночас Україна відкинула пропозиції Угорщини. Україна має чітку позицію щодо досягнення миру на її території й пропозиції Угорщини з нею не збігаються, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ви помітили іншу цікавинку?

група товаришів, які постійно брехливо звинувачувала патріотів у бажанні воювати до останнього, й відповідно волали про мир за буль-яких умов. щось замовкла

є пропозиція, зі своїми недоліками, але схожа на реальну переговорну позицію - а вони мовчать. де їх - треба домовлятися? чи як домовлятися, коли це не капітуляція? :D

а може все дуже швидко, не оновили методички, тому мовчать? чи може через те, що їм потрібна лише капітуляція - а все інше їх вигадки? чи вони розуміють, що саме Раша не піде на цю пропозицію, й викриється їх головна вигадка - що Раша щось пропонує, а саме Україна відмовляється?

все, що треба знати про цих зрадофілів... й ЛАД, пропозиція реальна чи нереальна? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 21:41

  Shaman написав:а ви помітили іншу цікавинку?

Ні.
Бо їх майже нема.
Раніше можна було не переглядати стрічку новин, зайшов на форум і тут все є -- всі будь-які цікаві новини спільнота форумчан заносила сюди.
Самі різноманітні по тематиці війни; геополітики та політики, що мають вплив на війну.
Тепер на порядки менше.
________________________________
Дивна у вас логіка))
Да хто з вами хоч щось буде обговорювати після отого шабашу полювання на відьм?!
Коли будь-яке хоч трохи відхилення від генеральної ура-патріотичної лінії перекручується не менш, ніж на вороже. Ви і Ко визначаєте, засуджуєте, як два пальці об асфальт. Інквізиція.

Тільки строєм да з піснею...
Або просто підуть.
Як ітог: ви не взнаєте яке бачення в інших людей і будете носитись лише зі своїм (звісно єдино та безумовно вірним-істинним).
А потім дивуватись реалу накшалт отого чому і як з'явився артист замість отакого правильного сивочолого.

За таких правил оце, що відбулося, і отримали. Не цікаво.
detroytred
 
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