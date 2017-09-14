Саме дивне це те, що президент наголошує на наявності якогось конструктиву, щось хорошого та детального: *"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.
Гарант вкотре підтвердив готовність України до конструктивного діалогу.
detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
Кордони, це автоматично передбачається.
Які і як це автоматично? За наявності повної безумовної зупинки вогню.
Автоматично це ще хоч якось було в плані Перемоги: *Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах РФ, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території.* https://www.president.gov.ua/news/plan- ... ih-d-93857
detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
“Якщо хтось сподівається на те, що російські окупанти підуть на “перемир’я” та зниження інтенсивності бойових дій – це ваші фантазії та не більше. Згідно з наявною інформацією, минулого тижня практично всі командувачі російських груп військ в Україні отримали установку до активізації та нарощування наступальних дій. Напевно, саме травень 2025 року може стати найскладнішим у всьому році. ” https://flot2017.com/rosijska-ahresiia- ... omu-rotsi/
detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
“Якщо хтось сподівається на те, що російські окупанти підуть на “перемир’я” та зниження інтенсивності бойових дій – це ваші фантазії та не більше. Згідно з наявною інформацією, минулого тижня практично всі командувачі російських груп військ в Україні отримали установку до активізації та нарощування наступальних дій. Напевно, саме травень 2025 року може стати найскладнішим у всьому році. ” https://flot2017.com/rosijska-ahresiia- ... omu-rotsi/
"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - наголосив український лідер.* *"Щойно говорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", — написав Зеленський.
Тобто під цим треба було надавати оце бачення.
А поки є факт - президент спокійнісінько наголошує те, за що "з'їли" отут Лапея. І всі ті, хто його отут їв, ні слова ні гу-гу на його адресу з отакими пропозиціями.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 кві, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Кордони України прописані в різних договорах. Навіщо про це говорити постійно. Якщо говорити про мир, зараз, то, автоматично, в тих кордонах, які визнані.
А майбутнє, формально, можливе після закінчення війни.
Як квінтесенція рік тому: *Будь-яка інша пропозиція не повинна братися до уваги, і саме тому ми її відхилили. Боднар пояснив, що українське бачення припинення війни єдине і незмінне: “Наші методи досягнення миру дуже прості: виведення російських військ і захист міжнародного права, а потім ми можемо почати говорити про інші можливості”. https://kyiv24.news/news/prypynennya-vo ... urechchyni
*Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на початку липня закликав Україну припинити вогонь та подумати над майбутніми переговорами. Адже російсько-українська війна впливає, зокрема, й на безпеку у Європі. Водночас Україна відкинула пропозиції Угорщини. Україна має чітку позицію щодо досягнення миру на її території й пропозиції Угорщини з нею не збігаються, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.*
група товаришів, які постійно брехливо звинувачувала патріотів у бажанні воювати до останнього, й відповідно волали про мир за буль-яких умов. щось замовкла
є пропозиція, зі своїми недоліками, але схожа на реальну переговорну позицію - а вони мовчать. де їх - треба домовлятися? чи як домовлятися, коли це не капітуляція?
а може все дуже швидко, не оновили методички, тому мовчать? чи може через те, що їм потрібна лише капітуляція - а все інше їх вигадки? чи вони розуміють, що саме Раша не піде на цю пропозицію, й викриється їх головна вигадка - що Раша щось пропонує, а саме Україна відмовляється?
все, що треба знати про цих зрадофілів... й ЛАД, пропозиція реальна чи нереальна?
Ні. Бо їх майже нема. Раніше можна було не переглядати стрічку новин, зайшов на форум і тут все є -- всі будь-які цікаві новини спільнота форумчан заносила сюди. Самі різноманітні по тематиці війни; геополітики та політики, що мають вплив на війну. Тепер на порядки менше. ________________________________ Дивна у вас логіка)) Да хто з вами хоч щось буде обговорювати після отого шабашу полювання на відьм?! Коли будь-яке хоч трохи відхилення від генеральної ура-патріотичної лінії перекручується не менш, ніж на вороже. Ви і Ко визначаєте, засуджуєте, як два пальці об асфальт. Інквізиція.
Тільки строєм да з піснею... Або просто підуть. Як ітог: ви не взнаєте яке бачення в інших людей і будете носитись лише зі своїм (звісно єдино та безумовно вірним-істинним). А потім дивуватись реалу накшалт отого чому і як з'явився артист замість отакого правильного сивочолого.
За таких правил оце, що відбулося, і отримали. Не цікаво.