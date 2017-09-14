В договорах много чего прописано.
У вас есть сомнения в том, что РФ не подпишет никакой мирный договор без изменения границ?
Хорошо, если согласятся просто на линию размежевания без юридического признания.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 23:26
В договорах много чего прописано.
У вас есть сомнения в том, что РФ не подпишет никакой мирный договор без изменения границ?
Хорошо, если согласятся просто на линию размежевания без юридического признания.
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:32
Проблема не только в этом.
Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?).
Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие.
Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией.
Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
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