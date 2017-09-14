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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13632136331363413635
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:26

  vt313 написав:
  detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.

Кордони, це автоматично передбачається.

  vt313 написав:...........
Кордони України прописані в різних договорах.
Навіщо про це говорити постійно.
Якщо говорити про мир, зараз, то, автоматично, в тих кордонах, які визнані.

А майбутнє, формально, можливе після закінчення війни.

:?:
В договорах много чего прописано.
У вас есть сомнения в том, что РФ не подпишет никакой мирный договор без изменения границ?
Хорошо, если согласятся просто на линию размежевания без юридического признания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:32

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Xenon написав:----------------------------
️Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня, – Трамп.
----------------------------

"24 години після обрання" ...

"До Нового Року" ...

"24 години після інавгурації" ...

"За 100 днів" ...

"До Пасхи" ...
"Я не казав якого Паски року"...

Проблема не только в этом.
Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?).
Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие.
Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией.
Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
ЛАД
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  #<1 ... 13632136331363413635
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