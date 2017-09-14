detroytred написав:Ні про які кордони, сплату, покарання, справедливий (мир) і т.д. вже нема.
Кордони, це автоматично передбачається.
vt313 написав:........... Кордони України прописані в різних договорах. Навіщо про це говорити постійно. Якщо говорити про мир, зараз, то, автоматично, в тих кордонах, які визнані.
А майбутнє, формально, можливе після закінчення війни.
В договорах много чего прописано. У вас есть сомнения в том, что РФ не подпишет никакой мирный договор без изменения границ? Хорошо, если согласятся просто на линию размежевания без юридического признания.
Xenon написав:---------------------------- ️Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня, – Трамп. ----------------------------
"24 години після обрання" ...
"До Нового Року" ...
"24 години після інавгурації" ...
"За 100 днів" ...
"До Пасхи" ...
"Я не казав якого Паски року"...
Проблема не только в этом. Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?). Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие. Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией. Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
detroytred написав:............. А поки є факт - президент спокійнісінько наголошує те, за що "з'їли" отут Лапея. І всі ті, хто його отут їв, ні слова ні гу-гу на його адресу з отакими пропозиціями.
lapay "з'їли" напрасно. Но точности ради, он писал немного не об этом. Да, он выступал за то, чтобы мы предложили перемирие (и я его поддерживал в этом), но он, насколько помню, не писал, на каких условиях мы можем на это согласиться. Хотя я не раз спрашивал его об этом. И обращался к модераторам с тем, чтобы гарантировать ему при этом отсутствие наказаний. Правда, думаю, что год назад это вызвало бы кучу визгов. Впрочем, не уверен, что сегодня не будет так же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 кві, 2025 01:31, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Итак, самый свежий вариант «плана Трампа» для Украины выглядит так:
▪️остановка огня; ▪️США признают Крым российским; ▪️ЗАЭС оглашается нейтральной территорией под контролем США; ▪️Украина отказывается от вступления в НАТО; ▪️США не признает российский контроль над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывод войск РФ оттуда; ▪️гарантий безопасности — никаких.
Сроки на принятие решения — до конца этой недели. Если решения не будут приняты — США грозятся выйти из переговорного процесса.
Интересно, столько срача на ветке, но никто не написал, с чем не согласен в этом плане. И если с чем-то не согласен, то как и что надо сделать, чтобы избежать этого.
Так це план для кого??? Придивіться які пункти плану хто повинен виконати))
Від рфії потрібно лише зупинити вогонь. Від України - зупинити вогонь та відмовитися від НАТО.
Все інше для США. Можуть самі, що хоч визнавати, не визнавати, оголошувати. ............
Не совсем так. Мы должны ещё согласиться не требовать вывода росс. войск, признать ЗАЭС нейтральной территорией под контролем США (не очень понятно, что с эксплуатацией и куда пойдёт ээ), согласиться на отсутствие гарантий безопасности.
fler написав:Якщо WSJ не помиляється і мирна пропозиція США - це визнання Криму російським і американський протекторат над ЗАЕС, то ніякої мирної угоди не буде. Щодо визнання Криму - на це навряд чи піде Київ. Якщо Енергодар - територія під управлінням США - на це не піде росія. Це угода без угоди, де всі потім будуть винні. А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним: Для нас вкрай важливо не розіграти сцену ображеного. Ображатися в політиці має право тільки дуже сильний. Угоду про наші надра доведеться підписувати, бо без неї ми 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою підтримка не 100%, але залишається. Завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США-ЄС. США змушені будуть вести ці переговори (на відміну від нашої війни вийти з цих переговорів США не можуть), адже це ключова точка протистояння з Китаєм. Щодо війни, то наступне переговорне вікно відкриється тільки після закінчення літньої воєнної кампанії. https://weukraine.tv/blog/hlukhij-kut-u ... sija-ssha/
Це не відповідь. И дословную цитату из статьи стоило хотя бы взять в кавычки. У автора, Вадима Денисенко, достаточно высказываний, которые звучат как аксиомы, хотя это не совсем так. С чем, пожалуй, могу согласиться, так это с последней фразой. Если не удастся договориться в ближайший месяц, то до конца лета перемирия достичь вряд ли удастся. Враг наверняка рассчитывает добиться более или менее существенных успехов в летней кампании. Поэтому, если не сейчас, то следующая возможность появится только осенью. До этого он будет затягивать переговоры, а методов давления на него у США либо нет, либо не хотят использовать.
Во время массированного налета на Одессу российские оккупанты попали дронами-камикадзе по жилой застройке в густонаселенном районе города.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской голова Геннадий Труханов. По его словам, на месте возник пожар, повреждения получили многие квартиры. Люди оправляются от шока, пока на местах работают оперативные и коммунальные службы.
ЛАД написав:Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
Ти прямо спиш і бачиш як твоя країна знищується.... І що саме найгірше-радієш і так тобі свербить заявити А я казав......
Але ж є й інші люди.. Наприклад я коли кажу своїм працівникам Дівчата, слухайте мене, бо те що Ви будете хотіти через 15 років, я робив 15 років тому..... І так мені хочеться щоб вони почули.. а в мене не було можливості їм сказати Ну я попереджав....
ПС а те що стирають поголовно мої зауваження до російськомовного лада... не відміняє того що чим більше лади будуть використовувати російську-тим більше бомб на свої голови вони отримають. Як би це не було -але тут прямий звязок Одне повідомлення російською - одна бомба по Харкову.
ППС правда крім мови-має значення і зміст... якби російськомовний з Харкова, чистою російською обіцяв пуйлу око вирвати і на пяту точку натягнути... - то як не дивно , це б зменшувало кількість бомб по Харкову.
пишуть , що венсу треба до путіна їхати і руку потискати(бо в нього легка рука) стосовно папи, про померлих правду, або промовчати
ось як папа допомагав Україні, з інтернету:
Відношення Папи Франциска до війни РФ -України : 1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу. 2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії. 3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію. 4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад. 5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України. 6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви. 7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви. 8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону. 9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків. 10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень. 11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії. 12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.
Підсумок: Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.