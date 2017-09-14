|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 22 кві, 2025 09:28
Вже Лапей і здатись пропонував.
Меж брехливості нема.
А потім замість вибачень соплі - читаю 20 хв., час не витрачаю і всі ви однаково зелені.
Чисто гебєшно-рагульний підхід: ліпити звинувачення-претензції-закиди-вимоги зі стелі, бо схотілося, які схотілося, не напружуючись з фактами.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24026
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:09
От зараз на фупі активно обговорюють допис якогось свободівця про кацапські злочини і що всі мають воювати, і хто найактивніше закликає всіх до одного в окопи і розказує про боротьбу з ухилянтами - парубки з Естонії та ще з якимось європейським айпі (напевно, таке поняття, як совість, не говорячи вже про офіцерську честь, давно залишились у минулому), в той же час тих офіцерів-втікачів навіть звання ніхто не позбавляє і ранніх пенсій, деякі ще й пропонують давати їм по мільйону, чого для синків не зробиш..
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 22 кві, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22498
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:11
Лапею треба каятись, каятись, каятись
за свої системно антиукраїнські сентенції
скоріш за все він самозабанився, бо як іуда таки допетрив що коїв своєю шкідницькою діяльністю
Погано що в нього не вистачило мужності самороззброїтися перед форумом і публічно визнати свої помилки та злочини
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3441
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:39
fox767676 написав:
Лапею треба каятись, каятись, каятись
за свої системно антиукраїнські сентенції
...і публічно визнати свої помилки та злочини
Залишилась дрібничка.
Навести перелік отих системно антиукраїнських сентенцій, помилок, злочинів і фактаж їх застосування.
Бо може вийти, як з "ненавидить Україну і українців" відносно вчорашнього аффтора. Вказання проявів оцієї ненависті з учора досі нема.
Хоча навіщо паритись?))
Вказано на ненавидить, знач ненавидить; на сентенції-помилки-злочини, знач є і повинен каятись.
Одноголосно сприйняти і ніяк інакше.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24026
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:02
hxbbgaf написав:
з Естонії та ще з якимось європейським айпі
Ну если с єстонскими ай пи, то точно правда.
Такое ощущение что вам всё равно где постить такую туфту, то ли на форуме пенсионеров обсуждающих консервацию, то ли на финансовом форуме, где уровень критического мышления у участников всё таки довольно высокий.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 22 кві, 2025 11:23, всього редагувалось 2 разів.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:04
detroytred
1 розпалював ворожнечу поміж українцями за політичними та культурними ознаками
2 ухилявся від захисту Батьківщини та політичної лінії що сам агресивно культивував
3 просувував т.з. "китайський мирний план" незважаючи на те що сам лапей начебто стояв на антикомуністичних, євроатлантиських позиціях. Такі протиріччя можуть свідчити на користь свідомої провокаторської діяльнсті по розхитуванню засад держави
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3441
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:08
fox767676 написав:detroytred
1 розпалював ворожнечу поміж українцями за політичними та культурними ознаками
2 ухилявся від захисту Батьківщини та політичної лінії що сам агресивно культивував
3 просувував т.з. "китайський мирний план" незважаючи на те що сам лапей начебто стояв на антикомуністичних, євроатлантиських позиціях. Такі протиріччя можуть свідчити на користь свідомої провокаторської діяльнсті по розхитуванню засад держави
4. Коливався не в такт коливань лінії партії
5. Лив воду на млин ворога
6. Випав на крутому віражі із фіри історії.
7. Сіяв капітуляньські настрої в час походу до останньої верби біля кордонного стовпчика 91
8. Потай приймав Шелеста і Карасьова закусуючи Чаплигою і Балашовим.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 22 кві, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39286
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:12
США предлагают новый «мирный» план от команды Трампа
Вот основные пункты:
🔵 Прекращение огня вдоль текущей линии фронта
🔵 Крым — за Россией (официальное признание)
🔵 Украина вне НАТО
🔵 ЗАЭС и окрестности — нейтральная зона под контролем США
🔵 Четыре оккупированных региона — не признаются российскими, но и не требуют вывода войск
При этом:
🔵 Не требуют сокращать украинскую армию
🔵 Не против западной военной помощи и даже размещения европейских войск в Украине
Не знаю наскільки це правда(взято з Телеграм-каналу), але по-моєму це самий адекватний і реалістичний план.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 22 кві, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6363
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:17
prodigy
У вас хорошая подпись, которая сейчас, к сожалению, не видна: "Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера."
Не буду говорить об обвинениях в мой адрес. Глупость она и есть глупость. Но вы уже и Папу записали во враги Украины. Вы, вроде, писали, что в 90-е много читали о религии. Но мало усвоили из этого чтения.
Церковь много веков поддерживала и одобряла всякие войны, хотя это, в общем-то, противоречит учению Христа. Впрочем, как и многие другие поступки церкви. Сейчас она пытается исправить свои прошлые ошибки. Войны церковь должна осуждать.
Если вы хотите от христианства одобрения войны, то вы ошиблись адресом - обратитесь к Гундяеву, он вас поймёт и поддержит.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 22 кві, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34086
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5308 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:17
flyman написав:
4. Коливався не в такт коливань лінії партії
5. Лив воду на млин ворога
6. Випав на крутому віражі із фіри історії.
7. Сіяв капітуляньські настрої в час походу до останньої верби біля кордонного стовпчика 91
такі як лапей будуть послідовно наполягати на РПВ по ЛБЗ по Дніпру\П.Бугу\Збручу\адм.кордонах Львова, і якщо їх голоси будуть мати хоч якусь вагу, обов'язково до цього дійде. То і було метою таких покидьків як він, Україна НАТО в межах 3-4 областей.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 22 кві, 2025 11:24, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3441
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|95262
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|270723
|
|
|6076
|922004
|
|