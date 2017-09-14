США предлагают новый «мирный» план от команды Трампа
Вот основные пункты:
🔵 Прекращение огня вдоль текущей линии фронта 🔵 Крым — за Россией (официальное признание) 🔵 Украина вне НАТО 🔵 ЗАЭС и окрестности — нейтральная зона под контролем США 🔵 Четыре оккупированных региона — не признаются российскими, но и не требуют вывода войск
При этом: 🔵 Не требуют сокращать украинскую армию 🔵 Не против западной военной помощи и даже размещения европейских войск в Украине
Не знаю наскільки це правда(взято з Телеграм-каналу), але по-моєму це самий адекватний і реалістичний план.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 кві, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
prodigy У вас хорошая подпись, которая сейчас, к сожалению, не видна: "Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера." Не буду говорить об обвинениях в мой адрес. Глупость она и есть глупость. Но вы уже и Папу записали во враги Украины. Вы, вроде, писали, что в 90-е много читали о религии. Но мало усвоили из этого чтения. Церковь много веков поддерживала и одобряла всякие войны, хотя это, в общем-то, противоречит учению Христа. Впрочем, как и многие другие поступки церкви. Сейчас она пытается исправить свои прошлые ошибки. Войны церковь должна осуждать. Если вы хотите от христианства одобрения войны, то вы ошиблись адресом - обратитесь к Гундяеву, он вас поймёт и поддержит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 кві, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.
План А Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій "мирний план" щодо України – зокрема, там будуть пункти про перебування в Україні європейських військ. Один з представників адміністрації Трампа повідомив, що розгортання європейського контингенту – так званих сил стійкості – має стати "частиною гарантій безпеки, яких прагнуть українці". Посадовець висловив сподівання, що такі гарантії будуть отримані.. Самі США теж можуть бути залучені до врегулювання в Україні – проте не фізичною присутністю, а "як фінансова сила, разом з третьою стороною". Такою "третьою стороною" може стати "країна, що не входить до НАТО". https://focus.ua/uk/world/703103-tramp- ... krnet_news
План Б "Однак зараз вимальовується зовсім інший сценарій, за яким війна продовжуватиметься, але зі зменшенням допомоги з боку Америки — такий, що ставитиме дедалі більші вимоги до промисловості, бюджетів, військових і політичного керівництва Британії та Європи.. Британські міністри та їхні європейські союзники повинні будуть зробити стратегічний вибір і надати Україні більшу частину наявних у них запасів зброї, навіть якщо це призведе до збільшення прогалин у нашій власній обороні. Ціна і ризики української поразки в кінцевому підсумку будуть набагато вищими. Вони також повинні сприяти тіснішій співпраці з власною оборонною промисловістю України, яка швидко стає однією з найсучасніших у світі", — стверджує колишній міністр закордонних справ Британії. Хейг підсумовує, що "оскільки терпіння Трампа вичерпується, Британія і Європа повинні мислити радикально, щоб збільшити власну силу". https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-vidstupaj ... imes-.html
Можна скільки завгодно домовлятися, але без силового впливу на рф нічого не спрацює. Вони будуть вести війну рівно стільки часу, поки не побачать, що її продовження неможливе чи становить загрозу для них.
fler написав:План А Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій "мирний план" щодо України – зокрема, там будуть пункти про перебування в Україні європейських військ. Один з представників адміністрації Трампа повідомив, що розгортання європейського контингенту – так званих сил стійкості – має стати "частиною гарантій безпеки, яких прагнуть українці". Посадовець висловив сподівання, що такі гарантії будуть отримані.. Самі США теж можуть бути залучені до врегулювання в Україні – проте не фізичною присутністю, а "як фінансова сила, разом з третьою стороною". Такою "третьою стороною" може стати "країна, що не входить до НАТО". https://focus.ua/uk/world/703103-tramp- ... krnet_news
Є маленька проблемка: РФ не хоче миру. Як Трамп збирається вирішувати цю проблемку - не зрозуміло.
fler написав:План Б "Однак зараз вимальовується зовсім інший сценарій, за яким війна продовжуватиметься, але зі зменшенням допомоги з боку Америки — такий, що ставитиме дедалі більші вимоги до промисловості, бюджетів, військових і політичного керівництва Британії та Європи.. Британські міністри та їхні європейські союзники повинні будуть зробити стратегічний вибір і надати Україні більшу частину наявних у них запасів зброї, навіть якщо це призведе до збільшення прогалин у нашій власній обороні. Ціна і ризики української поразки в кінцевому підсумку будуть набагато вищими. Вони також повинні сприяти тіснішій співпраці з власною оборонною промисловістю України, яка швидко стає однією з найсучасніших у світі", — стверджує колишній міністр закордонних справ Британії. Хейг підсумовує, що "оскільки терпіння Трампа вичерпується, Британія і Європа повинні мислити радикально, щоб збільшити власну силу". https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-vidstupaj ... imes-.html
Переливання з пустого в порожнє в 100 раз.
fler написав:Можна скільки завгодно домовлятися, але без силового впливу на рф нічого не спрацює. Вони будуть вести війну рівно стільки часу, поки не побачать, що її продовження неможливе чи становить загрозу для них.
Напевно не буде силового впливу на рф. Якби це було то б були якісь ознаки цього, хоча б слова. Напевно Трамп буде "домовлятись".
fler написав:План А Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій "мирний план" щодо України – зокрема, там будуть пункти про перебування в Україні європейських військ. Один з представників адміністрації Трампа повідомив, що розгортання європейського контингенту – так званих сил стійкості – має стати "частиною гарантій безпеки, яких прагнуть українці". Посадовець висловив сподівання, що такі гарантії будуть отримані.. Самі США теж можуть бути залучені до врегулювання в Україні – проте не фізичною присутністю, а "як фінансова сила, разом з третьою стороною". Такою "третьою стороною" може стати "країна, що не входить до НАТО". https://focus.ua/uk/world/703103-tramp- ... krnet_news
План Б "Однак зараз вимальовується зовсім інший сценарій, за яким війна продовжуватиметься, але зі зменшенням допомоги з боку Америки — такий, що ставитиме дедалі більші вимоги до промисловості, бюджетів, військових і політичного керівництва Британії та Європи.. Британські міністри та їхні європейські союзники повинні будуть зробити стратегічний вибір і надати Україні більшу частину наявних у них запасів зброї, навіть якщо це призведе до збільшення прогалин у нашій власній обороні. Ціна і ризики української поразки в кінцевому підсумку будуть набагато вищими. Вони також повинні сприяти тіснішій співпраці з власною оборонною промисловістю України, яка швидко стає однією з найсучасніших у світі", — стверджує колишній міністр закордонних справ Британії. Хейг підсумовує, що "оскільки терпіння Трампа вичерпується, Британія і Європа повинні мислити радикально, щоб збільшити власну силу". https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-vidstupaj ... imes-.html
Можна скільки завгодно домовлятися, але без силового впливу на рф нічого не спрацює. Вони будуть вести війну рівно стільки часу, поки не побачать, що її продовження неможливе чи становить загрозу для них.
fler написав:Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить два сценарії, якими можуть розвиватися подальші бойові дії в Україні: Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України". "Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/4/7449728/ Шановне панство, який висновок ви зробили з цього всього тексту? Поділіться, будь-ласочка.
Ухилянтів жорстко притиснуть. Аби було з чого робити сильні ЗСУ...
ЛАД написав:Проблема не только в этом. Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?). Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие. Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией. Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
а де я писав, що проти? ЛАД, ну не можна так вигадувати
prodigy написав:ось як папа допомагав Україні, з інтернету:
Відношення Папи Франциска до війни РФ -України : 1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу. 2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії. 3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію. 4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад. 5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України. 6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви. 7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви. 8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону. 9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків. 10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень. 11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії. 12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.
Підсумок: Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.
Но вы уже и Папу записали во враги Украины. Вы, вроде, писали, что в 90-е много читали о религии. Но мало усвоили из этого чтения. Церковь много веков поддерживала и одобряла всякие войны, хотя это, в общем-то, противоречит учению Христа. Впрочем, как и многие другие поступки церкви. Сейчас она пытается исправить свои прошлые ошибки. Войны церковь должна осуждать. Если вы хотите от христианства одобрения войны, то вы ошиблись адресом - обратитесь к Гундяеву, он вас поймёт и поддержит.
Дивний хід думок в комуніста про християн... 1 Пуйло також ЗАСУДЖУЄ війну і пропонує українцям ЗДАТИСЬ... Він що згідно твоєї трактовки - миротворець? 2 Крім ЗАГАЛЬНОГО засудження війни - церква ЗОБОВЯЗАНА тиснути на агресора щоб той зупинився, або в крайньому випадку надавати притулок тим на кого НАПАЛИ а не підтримувати тих хто НАПАВ.
Тому в Україні московська філія РПЦ - це загін ворога А ПЦУ - це церква.