ЛАД написав:prodigy У вас хорошая подпись, которая сейчас, к сожалению, не видна: "Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера." Не буду говорить об обвинениях в мой адрес. Глупость она и есть глупость. Но вы уже и Папу записали во враги Украины. Вы, вроде, писали, что в 90-е много читали о религии. Но мало усвоили из этого чтения. Церковь много веков поддерживала и одобряла всякие войны, хотя это, в общем-то, противоречит учению Христа. Впрочем, как и многие другие поступки церкви. Сейчас она пытается исправить свои прошлые ошибки. Войны церковь должна осуждать. Если вы хотите от христианства одобрения войны, то вы ошиблись адресом - обратитесь к Гундяеву, он вас поймёт и поддержит.
Католицька церков мала жорстко засудити агресію рф проти України, до чого тут "поощрять", ніякі помилки минулого покійний папа не намагався виправити, він був агент впливу кремля (ще років 50 тому) Папа нічого не зробив для України на що мав сили і можливості зробити, так його не можна віднести до друзів України, бо він друг гундяя і путіна.
Зеленський відкрито висловлював розчарування діями Ватикану.
я навів 12 пунктів -де папа не виявив солідарність Україні, українським католикам, чи простому українському народу. "Вольно, товарищ, "папа"
ЛАД написав:Проблема не только в этом. Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?). Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие. Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией. Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
Так песікотів і шаманів ніхто питатись не буде. А Зеленського походу продавили і він погодився. Продавити Зе на ще гірші умови по-моєму вже нереально. Тепер залишається відповідь за путіним. Якщо путін і на ці умов не погодиться то виходить війна ще на пару років.
війна до смерті путіна, вже скоро-менше року залишилось, дід ледве за стіл тримається, паркенсон приїхав
"Безусловно, за вторжение отвечает российское государство. Это совершенно понятно. Иногда я стараюсь это не конкретизировать, чтобы это не прозвучало грубо, и осуждаю в общем, но всем известно, кого я осуждаю. <...> Почему я не называю имени Путина, когда речь идет об ответственных? Потому что это не нужно, это и так известно. Но люди иногда хватаются за деталь. Все и так знают мою позицию – с Путиным или без Путина, без названия имени", – сказал папа римский.
Он напомнил, что на второй день полномасштабного российского вторжения лично пошел в посольство России, хотя папе этого делать не положено, и с тех пор неоднократно предлагал выступить посредником для переговоров о мире для Украины. https://news.liga.net/politics/news/pap ... k-izvestno
«Однако ледяные ветры войны, которые несут за собой лишь смерть, разрушение и ненависть, мощно обрушились на жизни многих людей и затронули всех нас», — сказал он. «И вновь какой-то самодержец, к сожалению, охваченный анахроничными представлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вообще», — добавил папа римский. Понтифик решительно осудил то, что он назвал «неоправданной агрессией» и «зверствами», совершаемыми в Украине. https://i-ua.tv/news/29044-papa-rimskij ... val-putina
Прибув в посольство щоб: Он рассказал, что на второй день полномасштабной войны пошел в российское посольство при Святом Престоле — «необычный жест, потому что Папа никогда не ходит в посольство». «И там я сказал послу передать путину, что готов поехать при условии, что он предоставит мне окошко для переговоров. Министр иностранных дел [сергей] лавров прислал мне формальный ответ, вежливое письмо, из которого я понял, что пока в этом нет необходимости», — говорит Папа Римский. https://hromadske.ua/ru/posts/papa-rims ... iki-rossii
Допомога? У Ватикані повідомили, що Папа Римський Франциск передав Україні чотири автомобілі швидкої допомоги, які використовуватимуть в зоні бойових дій. У інтерв'ю Радіо Ватикану посланник Франциска сказав, що у медичних автомобілях знаходяться медикаменти на суму понад 200 тисяч євро. https://www.unian.ua/world/papa-rimskiy ... 69846.html Дуже велику поміч надав і надалі надає Україні Ватикан і особисто Папа Франциск. https://dyvensvit.org/top/1039934/
Виникає питання: то за що йому начебто проплатили? Знов голослів'я...
ЛАД написав:Проблема не только в этом. Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?). Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие. Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией. Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
Так песікотів і шаманів ніхто питатись не буде. А Зеленського походу продавили і він погодився. Продавити Зе на ще гірші умови по-моєму вже нереально. Тепер залишається відповідь за путіним. Якщо путін і на ці умов не погодиться то виходить війна ще на пару років.
війна до смерті путіна, вже скоро-менше року залишилось, дід ледве за стіл тримається, паркенсон приїхав
папа 88, Кисинджер 100+, Бефет, Сорос, Байден, Трамп, Шваб ... не те щоб довгожителі Кавказу, але "топчуть ряст"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 кві, 2025 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Закид про "похвалу великій росії" -- так пригадайте Джонсона 2023 рік з його: *Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, до сих пор увлекается российской культурой. Об этом он сказал в интервью, вышедшем в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда". "Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", – сказал Джонсон. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7171311/ _______________________________ Закид стосовно мирних перемовин. "папа закликав до переговорів" Так а що зараз-то??? Чи від того, що в різних кімнатах сидять або через когось перемовляються, це є чимось іншим. Точніше головне інше --- перемовини про що? Про мир.
ЛАД написав:Но вы уже и Папу записали во враги Украины.
якщо папа не був другом України-це факт,а був другом путіна і гундяева, то він сам себе записав до недругів України
стосовно Жванецкого, миша продався за гроші москалям років 40 тому, дехто вважає, що він мав вклад в Українську літературу, українці вирішили що не мав, його "творчість" заснована на містечковому єврейському гуморі, який в наші часи втратив популярність і в Одесі в першу чергу: оці гуморески про блат вище прокурора,
начальник гастронома, очень уважаемый человек
або 5хвилин талдичити те саме :
большие по 5 и маленькие по 3
прошу модератора потримати це повідомлення, щоб ЛАД встиг прочитати: уровик з "Белый пароход" (написан как шарж на капітана Константина Никитина(не плутати з капітаном тх Одеса Вадимом Никитином, Константин картивил трошки, я его видел пару раз в "Службе Безопасности мореплавания", Жванецкий так перебільшив його мовний дефект, що було не зрозуміло і смішно.
Тут такая скука, что я изменил любовнице с женой. Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие? Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это? Капитан: Это я, Юхман. Камбуз: Хто-хто? Хто это? Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение? Камбуз: Это хто? Капитан: Капитан. Камбуз: Какой капитан? Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты? Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку). Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет? Камбуз: Это хто, хто это? Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие? Камбуз: Ну? Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход... Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется. Камбуз: Это кто, кто это? Kапитан: Капитан! Все! Пъегоняю. Последний день. Плюю. Язгоняю. Камбуз: Кто это? Это кто? Капитан: Всё! Позледний яз! К чейтям! На вокзал, по домам. Пъеклятие. Kамбуз: Heт еще. Не приняли... А кого вам надо?.. Кто это говорит? Капитан: Это я, капитан Юхман, сказал, и я сдейжу. Весь камбуз на беег. Камбуз: Ой, не морочьте голову. Мы делаем фаршированную рыбу и нечего сюда звонить. Капитан: Вы слышали: вчея отъявилось шесть человек. Понос, йвота, къёвоизлияние. Камбуз: Это не к нам. Это в медпункт. Капитан: Медпункт. Капитан говоит. Медпункт: Не пугайте. Капитан: Я не пугаю, я начинаю язговой. Медпункт: Вот это двугой тон. А то вы так с угвозой, мол, я капитан, а вы девьмо. А у меня тоже и обвазование, и квавтира, и можете поискать такого специалиста за эти деньги. Так что спокойнее, вавнодушнее, если хотите жить. Как это всё мне надоело, Господи. Капитан: Я спокоен. Я... Медпункт: Еще спокойнее. Капитан: Я спокоен. Медпункт: Нет, еще... Без неввов. Капитан: Я хотел спъёсить. Медпункт: В таком состоянии на спвашивают. Еще спокойнее. Капитан (орет): Я спокоен! Но я явлюсь к вам в изолятой на носилках и пеебъю все пъибои и самый большой шпъиц я вам вставлю, куда вы не подозъеваете и в стееизатое я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный пъибой я буду кипятить до тех пой, пока вы мне шепотом, шепотом не скажите, кто здесь капитан. Медпункт: Я подчиняюсь водздвавотделу. Капитан: Я пеебъёшусь на здъявотдел. Какой у вас пъёфиль? Медпункт: Я экствасенс. Я всё делаю на васстоянии. Мне достаточно пвойтись по вашей фотогвафии. Капитан: Это я пъёйдусь по вашей фотогъяфии. Я отшибу у вас то, чем вы лечите. Медпункт: Вы плохо пведставляете. Я лечу эневгией. Даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напвяжение. Капитан: Давай-давай, мейзавец, снимай быстъей. А то я выйву штуйвал и пееломаю тебе ебъя. Я и съеди хулиганов был капитаном: готовься, куиный потъёшок. Медпункт: Нет, нет, не отходите от телефона. Я пвиступил. Повтовяйте за мной: Я здовов. У меня теплые ноги и снимайте вукой с позвоночника. Капитан: Все. Снял. У меня теплые ноги. Сиди в изолятое. Я иду к тебе, экстъясенс. Отъявленные у тебя? Медпункт: Вас интевесует завтвак, обед или ужин? Капитан: Капитанский банкет. Кто снимал пъёбу? Что это за ёмштекс, котоый здоёвяк евизой не смог пееваить? Я уже не говою язжевать? Паяходский тамада после пейвого тоста отказался выходить из гальюна. Он не успел отстегнуть микьяфон и мы на весь банкет тъянслиёвали эти къики. Я тъебую пъётокола санэпистанции, санкции пъёкуёя. Алло! Медпункт: Теперь легкими движениями вук воквуг головы снимайте излучение вниз по иквам. Капитан: Сейчас я тебе, хиюйг, дам. Я соединю камбуз с изолятоем, ты у меня будешь толочь пеец, а повай Бухбиндей излучать энейгию. Все, клади тъюбку, хиюйг, это твой последний язговой по телефону. Ты меня достал. Я найду юского капитана, он тебе даст отъявления и излучения. Все. Бъесай тъюбку. Кто в юбке? Вахтенный, кто в юбке? Вахтенный: Ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Я не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить - отправьте ее... я знаю, на учебу, я знаю, на курсы, на танцы, я знаю... куда отправляют женщин, которые не получили удовольствия. Буфетчица: Не чипайте женщину. Я сойду с этого судна последней. Я увесь этот гадюшник перекантую без всякой учебы. Я как садану его любимой ногой, прошибу усе борта. Кто ему будет делать те бифштексы? Капитан: Ой-ой! Чеез эти бифштексы можно читать. А если вы женщина... Буфетчица: Я-то женщина, я-то женщина, а вот ты... Капитан: Тихо! Ша! Где лоция, где накладные? Я хочу пъевеить ясход гоючего. Буфетчица: Я те проверу. Ты у меня поскачешь. Ты шо забыл, как весь день в бинокль смотрел, так я тебе еще раз все глаза подобъю. Будешь у меня с биноклем и на костылях, мореход задрипанный. Хто меня насчет загса два года... "Только паспорт получу. Она меня не понимает. Ты меня понимаешь". Что там понимать? Капитан: Тихо, Дуся! Дуся, ша! Цаим, цаяйам. Товаищ буфетчица... Буфетчица: Шо ты сказал?! Капитан: Дуся, ша! Ду... ша... Тихо, Евдокия Ивановна, не мешайте упъявлять судном. Буфетчица: Хто ж тебе, козел нечесаный, ванночки греть будет, чтоб тебе парить. Хто ж тебе слушать будет, шо ты несешь... Капитан: Все! Ша! Дуся! Ша! Все! Цаям, тай-там. Почему вся команда здесь? Здесь что - цийк? Язойтись к чейтям. Пусть мне закъоют визу, посылай, Дуся, опъявляй. Буфетчица: Что? Kапитан: A вот ту анонимку, что ты два месяца носишь. Иди уже, опусти уже. Буфетчица: А то я первая буду! Еще французы пели - не чипайте женщину - и не чипайте! Из машины: Капитан. Капитан: Ну? Из машины: He нукайте мне. Они для дизеля выписали девяносто третий бензин и разъехались. А мы с Изей решили поставить пароход в док. Капитан: А меня вы ешили не спъяшивать? Из машины: Почему? Вот я вас спрашиваю. Капитан: Так я возъяжаю категоически! Из машины: И я вас понимаю. Если б вы не были так заняты, вы бы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте. Капитан: Но я не вижу никаких изменений. Из машины: Это уже другой разговор: в другом месте, с другими людьми и с другим тоном... А со мной вы с таким тоном разговариваете, как будто я виноват, что я что-то соображаю. Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. Вы поняли меня? Ремонт!