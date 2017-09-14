Тут такая скука, что я изменил любовнице с женой.

Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие?

Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это?

Капитан: Это я, Юхман.

Камбуз: Хто-хто? Хто это?

Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение?

Камбуз: Это хто?

Капитан: Капитан.

Камбуз: Какой капитан?

Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты?

Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку).

Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет?

Камбуз: Это хто, хто это?

Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие?

Камбуз: Ну?

Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход...

Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется.

Камбуз: Это кто, кто это?

Kапитан: Капитан! Все! Пъегоняю. Последний день. Плюю. Язгоняю.

Камбуз: Кто это? Это кто?

Капитан: Всё! Позледний яз! К чейтям! На вокзал, по домам. Пъеклятие.

Kамбуз: Heт еще. Не приняли... А кого вам надо?.. Кто это говорит?

Капитан: Это я, капитан Юхман, сказал, и я сдейжу. Весь камбуз на беег.

Камбуз: Ой, не морочьте голову. Мы делаем фаршированную рыбу и нечего сюда звонить.

Капитан: Вы слышали: вчея отъявилось шесть человек. Понос, йвота, къёвоизлияние.

Камбуз: Это не к нам. Это в медпункт.

Капитан: Медпункт. Капитан говоит.

Медпункт: Не пугайте.

Капитан: Я не пугаю, я начинаю язговой.

Медпункт: Вот это двугой тон. А то вы так с угвозой, мол, я капитан, а вы девьмо. А у меня тоже и обвазование, и квавтира, и можете поискать такого специалиста за эти деньги. Так что спокойнее, вавнодушнее, если хотите жить. Как это всё мне надоело, Господи.

Капитан: Я спокоен. Я...

Медпункт: Еще спокойнее.

Капитан: Я спокоен.

Медпункт: Нет, еще... Без неввов.

Капитан: Я хотел спъёсить.

Медпункт: В таком состоянии на спвашивают. Еще спокойнее.

Капитан (орет): Я спокоен! Но я явлюсь к вам в изолятой на носилках и пеебъю все пъибои и самый большой шпъиц я вам вставлю, куда вы не подозъеваете и в стееизатое я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный пъибой я буду кипятить до тех пой, пока вы мне шепотом, шепотом не скажите, кто здесь капитан.

Медпункт: Я подчиняюсь водздвавотделу.

Капитан: Я пеебъёшусь на здъявотдел. Какой у вас пъёфиль?

Медпункт: Я экствасенс. Я всё делаю на васстоянии. Мне достаточно пвойтись по вашей фотогвафии.

Капитан: Это я пъёйдусь по вашей фотогъяфии. Я отшибу у вас то, чем вы лечите.

Медпункт: Вы плохо пведставляете. Я лечу эневгией. Даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напвяжение.

Капитан: Давай-давай, мейзавец, снимай быстъей. А то я выйву штуйвал и пееломаю тебе ебъя. Я и съеди хулиганов был капитаном: готовься, куиный потъёшок.

Медпункт: Нет, нет, не отходите от телефона. Я пвиступил. Повтовяйте за мной: Я здовов. У меня теплые ноги и снимайте вукой с позвоночника.

Капитан: Все. Снял. У меня теплые ноги. Сиди в изолятое. Я иду к тебе, экстъясенс. Отъявленные у тебя?

Медпункт: Вас интевесует завтвак, обед или ужин?

Капитан: Капитанский банкет. Кто снимал пъёбу? Что это за ёмштекс, котоый здоёвяк евизой не смог пееваить? Я уже не говою язжевать? Паяходский тамада после пейвого тоста отказался выходить из гальюна. Он не успел отстегнуть микьяфон и мы на весь банкет тъянслиёвали эти къики. Я тъебую пъётокола санэпистанции, санкции пъёкуёя. Алло!

Медпункт: Теперь легкими движениями вук воквуг головы снимайте излучение вниз по иквам.

Капитан: Сейчас я тебе, хиюйг, дам. Я соединю камбуз с изолятоем, ты у меня будешь толочь пеец, а повай Бухбиндей излучать энейгию. Все, клади тъюбку, хиюйг, это твой последний язговой по телефону. Ты меня достал. Я найду юского капитана, он тебе даст отъявления и излучения. Все. Бъесай тъюбку. Кто в юбке? Вахтенный, кто в юбке?

Вахтенный: Ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Я не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить - отправьте ее... я знаю, на учебу, я знаю, на курсы, на танцы, я знаю... куда отправляют женщин, которые не получили удовольствия.

Буфетчица: Не чипайте женщину. Я сойду с этого судна последней. Я увесь этот гадюшник перекантую без всякой учебы. Я как садану его любимой ногой, прошибу усе борта. Кто ему будет делать те бифштексы?

Капитан: Ой-ой! Чеез эти бифштексы можно читать. А если вы женщина...

Буфетчица: Я-то женщина, я-то женщина, а вот ты...

Капитан: Тихо! Ша! Где лоция, где накладные? Я хочу пъевеить ясход гоючего.

Буфетчица: Я те проверу. Ты у меня поскачешь. Ты шо забыл, как весь день в бинокль смотрел, так я тебе еще раз все глаза подобъю. Будешь у меня с биноклем и на костылях, мореход задрипанный. Хто меня насчет загса два года... "Только паспорт получу. Она меня не понимает. Ты меня понимаешь". Что там понимать?

Капитан: Тихо, Дуся! Дуся, ша! Цаим, цаяйам. Товаищ буфетчица...

Буфетчица: Шо ты сказал?!

Капитан: Дуся, ша! Ду... ша... Тихо, Евдокия Ивановна, не мешайте упъявлять судном.

Буфетчица: Хто ж тебе, козел нечесаный, ванночки греть будет, чтоб тебе парить. Хто ж тебе слушать будет, шо ты несешь...

Капитан: Все! Ша! Дуся! Ша! Все! Цаям, тай-там. Почему вся команда здесь? Здесь что - цийк? Язойтись к чейтям. Пусть мне закъоют визу, посылай, Дуся, опъявляй.

Буфетчица: Что?

Kапитан: A вот ту анонимку, что ты два месяца носишь. Иди уже, опусти уже.

Буфетчица: А то я первая буду! Еще французы пели - не чипайте женщину - и не чипайте!

Из машины: Капитан.

Капитан: Ну?

Из машины: He нукайте мне. Они для дизеля выписали девяносто третий бензин и разъехались. А мы с Изей решили поставить пароход в док.

Капитан: А меня вы ешили не спъяшивать?

Из машины: Почему? Вот я вас спрашиваю.

Капитан: Так я возъяжаю категоически!

Из машины: И я вас понимаю. Если б вы не были так заняты, вы бы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте.

Капитан: Но я не вижу никаких изменений.

Из машины: Это уже другой разговор: в другом месте, с другими людьми и с другим тоном... А со мной вы с таким тоном разговариваете, как будто я виноват, что я что-то соображаю. Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить.

Вы поняли меня? Ремонт!