Додано: Вів 22 кві, 2025 15:45

flyman



Какая вина может быть у народа за его выбор? Никакой. Народ реализовал право выбора и все. Зеленский патриот и лучший президент на сегодня. Он молод, умен, юридически грамотен, с прекрасным чувством юмора, с желанием применять в национальной экономике лучшие наработки и достижения такого светила как Кейнс и не только.



Точно так же народ не чувствовал вины за выбор порошенко в свое время, не распознав в нем классического зрадника, который в оправдание своего предательства приводит информацию, что он приобрел шины без которых ВСУ не обойдутся и что при нем полномасштабной войны не случилось. Конечно, про сдачу Крыма без боя, как следствие событий на майдане по свержению Януковича, он забывает. Также упорото не вспомнит он и про тщательное создание условий для полномасштабной войны - пренебрежение международной поддержкой Украины в течении своего президентства, попытки забыть отжим Крыма, прямую вооруженную агрессию со стороны росии идентифицировать как проявление некоторых признаков внутреннего терроризма на территории востока Украины.



Что касается обвинений в остановке программ по созданию ракет, то эти обвинения просто смешны для разбирающихся в этом вопросе. Это информация является государственной тайной априори. И появление недоказуемых данных о ней является вбросом кала на вентилятор. Тем более по косвенным признакам и "непроверенным" данным, таким как поражение крейсера Москва в Черном море, отход черноморского флота росии от крымского побережья, поражение крупных НПЗ в росии на расстоянии более 500 км от Украины, ракетные программы достигли значимого успеха в выполнении заданий военного командования Украины.