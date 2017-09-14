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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13635136361363713638
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:25

Уйобище невдячне, з ним як з людиною, а попереджали ж люди що халамидник як пес, що завжди повертається до своєї блювоти
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:29

  fox767676 написав:Уйобище невдячне, з ним як з людиною, а попереджали ж люди що халамидник як пес, що завжди повертається до своєї блювоти

А чому таке невдоволення-то?

Він точ само, як і ви, просто узяв і приліпив до вас голослівно, бо схотілося що схотілося.
Точно так само, як це робите ви.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:30

detroytred маячня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:31

Халамидна потвора що тягла на форум, чаплигу, мокрощеліна та балашова , виступала за відкрий проїзд через чонгари, зараз мені какаяразніца дорікати буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:32

  prodigy написав:detroytred маячня

Угу))
Прямі цитати та посилання - для вас маячня.
А оті узагальнені ваші писульки голослівні з притягнутими зі стелі висновками -- хфакти правди.

Ва всєй красє))
_________________________
Я про того папу взагалі не мав ніякого інтересу чи інфи.
Але спроба перевірити узагальнені писульки дала отакий результат. Декілька хвилин лише треба було витратити.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 кві, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:37

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Уйобище невдячне, з ним як з людиною, а попереджали ж люди що халамидник як пес, що завжди повертається до своєї блювоти

А чому таке невдоволення-то?

Він точ само, як і ви, просто узяв і приліпив до вас голослівно, бо схотілося що схотілося.
Точно так само, як це робите ви.

Що значить голослівно ?
Це лайно хтось чіпав ?
Я відкрито писав лапеям чому їх позиція гнила , повторюватися не буду. Шо с того що флаймен з лапеєм начебто україномовні антикомуністи ? Прийшла катастрофа Лапеї заволали "Сі спасі!" , а флаймен пішов вести бложики російською та цитувати рос.фашистів типа щеліна
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:42

  fox767676 написав:Що значить голослівно ?

Голослівно це про оті ваші закиди про ненависть, хочуть до 4 областей, троцкісти-магісти-шкідники, здатися, всіх до купи об'єднали і т.д.

А не про вашу оцінку - "гнила". Стосовно суто оцінки можна дискутувати)))

Отак само голослівно і вас записали, і вам приписали.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:45

flyman

Какая вина может быть у народа за его выбор? Никакой. Народ реализовал право выбора и все. Зеленский патриот и лучший президент на сегодня. Он молод, умен, юридически грамотен, с прекрасным чувством юмора, с желанием применять в национальной экономике лучшие наработки и достижения такого светила как Кейнс и не только.

Точно так же народ не чувствовал вины за выбор порошенко в свое время, не распознав в нем классического зрадника, который в оправдание своего предательства приводит информацию, что он приобрел шины без которых ВСУ не обойдутся и что при нем полномасштабной войны не случилось. Конечно, про сдачу Крыма без боя, как следствие событий на майдане по свержению Януковича, он забывает. Также упорото не вспомнит он и про тщательное создание условий для полномасштабной войны - пренебрежение международной поддержкой Украины в течении своего президентства, попытки забыть отжим Крыма, прямую вооруженную агрессию со стороны росии идентифицировать как проявление некоторых признаков внутреннего терроризма на территории востока Украины.

Что касается обвинений в остановке программ по созданию ракет, то эти обвинения просто смешны для разбирающихся в этом вопросе. Это информация является государственной тайной априори. И появление недоказуемых данных о ней является вбросом кала на вентилятор. Тем более по косвенным признакам и "непроверенным" данным, таким как поражение крейсера Москва в Черном море, отход черноморского флота росии от крымского побережья, поражение крупных НПЗ в росии на расстоянии более 500 км от Украины, ракетные программы достигли значимого успеха в выполнении заданий военного командования Украины.
buratinyo
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