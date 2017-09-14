Угу)) Прямі цитати та посилання - для вас маячня. А оті узагальнені ваші писульки голослівні з притягнутими зі стелі висновками -- хфакти правди.
Ва всєй красє)) _________________________ Я про того папу взагалі не мав ніякого інтересу чи інфи. Але спроба перевірити узагальнені писульки дала отакий результат. Декілька хвилин лише треба було витратити.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 кві, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Про "тварь" не знаю, але що "продажна" не згідний. Сильно сумніваюсь що Папу просто купили.
Варіанти лише два- гроші або компромат. Всі попи шахраї і цей не виняток.
У вас сильне україно-центричне мислення. Людина має бути або за Україну, якщо ні - то він автоматично проти України. Ні, це не так. Таке було хіба під час світових воєн - коли кожен мав оприділитись за кого він. Наша війна - сильно локальна. Тотальна більшість людей в світі не стає на чийсь бік а є "умовно нейтральними". Папа, Трамп - саме такі люди, нейтральні, "за мир".
Всі попи шахраї і цей не виняток. - усі президенти усіх країн шахраї, і наш не виняток.
andrijk777 написав:Про "тварь" не знаю, але що "продажна" не згідний. Сильно сумніваюсь що Папу просто купили.
Варіанти лише два- гроші або компромат. Всі попи шахраї і цей не виняток.
У вас сильне україно-центричне мислення. Людина має бути або за Україну, якщо ні - то він автоматично проти України. Ні, це не так. Таке було хіба під час світових воєн - коли кожен мав оприділитись за кого він. Наша війна - сильно локальна. Тотальна більшість людей в світі не стає на чийсь бік а є "умовно нейтральними". Папа, Трамп - саме такі люди, нейтральні, "за мир".
Всі попи шахраї і цей не виняток. - усі президенти усіх країн шахраї, і наш не виняток.
Умовно приклад, загоряється фабрика, директор і завхоз та ефективні менеджери закривають там всіх М1860 які були на момент пожежі із словами: "вона ж ваша, хто як не ви її порятуєте від вогню, ви ж знали що там проводка може загорітися, тому завчасно погодилися на таку публічну оферту"
"По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - сообщил Терехов. ... Обновлено в 16:22. Терехов сообщил, что в результате вражеского удара по городу пострадали 10 человек.
"Это люди, которые находились в автомобилях, стояли на остановках общественного транспорта", - заявил мэр.
По словам Терехова, удары были направлены на производственные предприятия, которые не связаны с военной сферой. Он подчер
Ресурси окупантів пишуть, що дим від вибухів видно над селищем Барсово. Там розташований Арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785. Він має площу близько 3,5 квадратних кілометрів і розташований за 530 км від кордону з Україною, писало видання Defense Express.
Рашисти бьют по городам, мы бьем по складам рашистов ...
Вибухає 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ, розташованого у Володимирській області. В 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу зберігалося десь 105 тис.тонн ракет, артснарядів, рсзв, компонентів ЗРК (напр., с-300), тактичних ракет (типу точка У). Пишуть про евакуацію з 7 населених пунктів. Кажуть, що по складу був приліт.
Відношення Папи Франциска до війни РФ -України : 1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу. 2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії. 3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію. 4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад. 5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України. 6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви. 7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви. 8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону. 9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків. 10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень. 11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії. 12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.
Підсумок: Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.
хоть він і католик, папа в усіх цих пунктах правий. Хай з Богом спочиває... не безбожникам його судити. дійшло до переговорів з позиції сили?