Відношення Папи Франциска до війни РФ -України :

1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу.

2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії.

3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію.

4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад.

5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України.

6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви.

7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви.

8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону.

9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків.

10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень.

11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії.

12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.



Підсумок:

Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.