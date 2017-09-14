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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13635136361363713638
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:30

detroytred маячня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:32

  prodigy написав:detroytred маячня

Угу))
Прямі цитати та посилання - для вас маячня.
А оті узагальнені ваші писульки голослівні з притягнутими зі стелі висновками -- хфакти правди.

Ва всєй красє))
_________________________
Я про того папу взагалі не мав ніякого інтересу чи інфи.
Але спроба перевірити узагальнені писульки дала отакий результат. Декілька хвилин лише треба було витратити.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 кві, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:42

  fox767676 написав:Що значить голослівно ?

Голослівно це про оті ваші закиди про ненависть, хочуть до 4 областей, троцкісти-магісти-шкідники, здатися, всіх до купи об'єднали і т.д.

А не про вашу оцінку - "гнила". Стосовно суто оцінки можна дискутувати)))

Отак само голослівно і вас записали, і вам приписали.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:16

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Про "тварь" не знаю, але що "продажна" не згідний. :D
Сильно сумніваюсь що Папу просто купили.

Варіанти лише два- гроші або компромат.
Всі попи шахраї і цей не виняток.

У вас сильне україно-центричне мислення. Людина має бути або за Україну, якщо ні - то він автоматично проти України. Ні, це не так.
Таке було хіба під час світових воєн - коли кожен мав оприділитись за кого він.
Наша війна - сильно локальна. Тотальна більшість людей в світі не стає на чийсь бік а є "умовно нейтральними".
Папа, Трамп - саме такі люди, нейтральні, "за мир".

Всі попи шахраї і цей не виняток. - усі президенти усіх країн шахраї, і наш не виняток. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:37

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Про "тварь" не знаю, але що "продажна" не згідний. :D
Сильно сумніваюсь що Папу просто купили.

Варіанти лише два- гроші або компромат.
Всі попи шахраї і цей не виняток.

У вас сильне україно-центричне мислення. Людина має бути або за Україну, якщо ні - то він автоматично проти України. Ні, це не так.
Таке було хіба під час світових воєн - коли кожен мав оприділитись за кого він.
Наша війна - сильно локальна. Тотальна більшість людей в світі не стає на чийсь бік а є "умовно нейтральними".
Папа, Трамп - саме такі люди, нейтральні, "за мир".

Всі попи шахраї і цей не виняток. - усі президенти усіх країн шахраї, і наш не виняток. :D

Умовно приклад, загоряється фабрика, директор і завхоз та ефективні менеджери закривають там всіх М1860 які були на момент пожежі із словами: "вона ж ваша, хто як не ви її порятуєте від вогню, ви ж знали що там проводка може загорітися, тому завчасно погодилися на таку публічну оферту"

Папа, Трамп - саме такі люди

які: "краще поганий мир, чим добра війна".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:51

В кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа по урегулированию в Украине, "никто бы не делал его публичным", заявил песков.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:54

  Xenon написав:
В кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа по урегулированию в Украине, "никто бы не делал его публичным", заявил песков.

Во-первых, не брала, а во-вторых, положила на место.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) У Запоріжжі вже 23 постраждалих унаслідок ударів КАБами, четверо з них – діти: фото
Частково зруйновано декілька дев'ятиповерхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі.

2) РФ массированно атаковала Харьков "Шахедами": есть попадания и раненые
"По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - сообщил Терехов.
...
Обновлено в 16:22. Терехов сообщил, что в результате вражеского удара по городу пострадали 10 человек.

"Это люди, которые находились в автомобилях, стояли на остановках общественного транспорта", - заявил мэр.

По словам Терехова, удары были направлены на производственные предприятия, которые не связаны с военной сферой. Он подчер


К РПВ и перемирию ....

3) У Володимирській області РФ пролунали вибухи біля військової частини – відео "гриба"
Ресурси окупантів пишуть, що дим від вибухів видно над селищем Барсово. Там розташований Арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785. Він має площу близько 3,5 квадратних кілометрів і розташований за 530 км від кордону з Україною, писало видання Defense Express.

Рашисти бьют по городам, мы бьем по складам рашистов ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:16

РПВ стало ближче )))

Вибухає 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ, розташованого у Володимирській області. В 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу зберігалося десь 105 тис.тонн ракет, артснарядів, рсзв, компонентів ЗРК (напр., с-300), тактичних ракет (типу точка У). Пишуть про евакуацію з 7 населених пунктів.
Кажуть, що по складу був приліт.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:33

  prodigy написав:
  yanyura написав:
Последнее публичное выступление понтифика состоялось в Пасхальное воскресенье, когда его приветствовали толпы людей на площади Святого Петра и он пожелал всем счастливой Пасхи

В тот же день он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который сказал понтифику: «Я молюсь за вас каждый день»

https://www.bbc.com/russian/articles/c87prdpx279o

А вот о чем именно он молился, Вэнс умолчал.



ось як папа допомагав Україні, з інтернету:

Відношення Папи Франциска до війни РФ -України :
1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу.
2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії.
3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію.
4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад.
5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України.
6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви.
7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви.
8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону.
9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків.
10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень.
11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії.
12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.

Підсумок:
Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.
хоть він і католик, папа в усіх цих пунктах правий. Хай з Богом спочиває... не безбожникам його судити.
дійшло до переговорів з позиції сили?
Banderlog
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